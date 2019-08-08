迪士尼大套餐！Disney+、Hulu和ESPN+每月12.99美元

2019-08-08 16:25 聯合新聞網 INSIDE



迪士尼執行長鮑勃·伊格爾（Bob Iger）。 歐新社資料照 分享 facebook 迪士尼（Disney）稍早宣布，該公司將於11月12日起提供「三位一體」的媒體串流服務，包括迪士尼+、Hulu和ESPN+，金額為每月12.99美元。

該公司先前曾暗示有可能將會把這三項服務作為「同捆包」概念來出售，而迪士尼執行長鮑勃·伊格爾（Bob Iger）於稍早的投資者電話會議上正式宣布此消息。而這三項服務的售價12.99美元比他們的競爭對手還稍微貴了些，包括Netflix的最基本費用8.99 美元和亞馬遜Prime的5.99 美元；但相較之下迪士尼提供的三項服務遠多於上述的兩家競爭對手。

Hulu 目前的最基本資費為每月 5.99 美元（帶廣告）；而 ESPN+ 每月為 4.99 美元，為迪士尼擁有的體育流媒體平台，包括 MLB、NHL、MLS、大滿貫網球、PGA、橄欖球、板球…等等，共 30 幾種運動平台，更是 UFC 的主要播放平台。迪士尼很顯然地就是期望透過 ESPN+ 來吸引更多消費者購買他們在有線電視看不到的節目。

雖迪士尼的頻道相較於其他平台擁有許多優勢。但還是有些問題尚未處理，例如，迪士尼+

最終將在國際市場上推出，但內容存在地區性問題，是否會造成有些地區無法使用還無從得知。

不過，迪士尼這次直接將三種不同面向大量的內容提供給消費者，包含一般娛樂、家庭及體育。對於消費者而言，這很可能是有巨大吸引力的。也許迪士尼想告知消費者，除了免費的線上娛樂（YouTube，Twitch）之外，CP 值最高的就屬迪士尼+ 了。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》