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Intel預告代號Cooper Lake的新款Xeon可擴充式處理器將於明年推出

2019-08-07 17:08楊又肇

今年初在CES 2019宣布代號Cascade Lake的Xeon系列可擴充式處理器出貨消息，並且預告接下來將準備推出代號Cooper Lake的處理器產品之後，Intel稍早正式宣佈以LGA形式封裝、核心數量高達56核設計的新款Xeon可擴充式處理器將於2020年上半年問市。

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代號Cooper Lake的新款Xeon可擴充式處理器，將成為代號Cascade Lake處理器產品後繼版本。雖然同樣最高提供56核設計，但在代號Cascade Lake處理器中僅能在BGA封裝形式實現，以LGA標準封裝形式最多仍僅達28核，在接下來預計推出的代號Cooper Lake處理器產品，則是可以藉由LGA封裝實現高達56核的設計，一樣採兩組28核Die封裝結構。

不過，此次推出的代號Cooper Lake處理器，依然會以14nm FinFET製程打造，預計要等到將Ice Lake架構設計導入，Xeon系列可擴充式處理器才會正式進入10nm製程。由於採平台相容設計，因此縱使用戶選擇率先導入代號Cooper Lake處理器，未來依然可直接升級使用代號Ice Lake處理器，無需擔心平台配置是否必須一併更改。

而代號Cooper Lake的新款Xeon可擴充式處理器同樣支援DL Boost技術，並且支援bfloat16指令集，讓數據傳輸可以變得更快，同時也能藉由LGA封裝設計有更高彈性應用。

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此次趕在AMD活動前宣布代號Cooper Lake處理器消息，無非也是希望能在AMD代號「Rome」的新款EPYC系列處理器上市前爭取目光。

就先前AMD公布消息，以Zen 2架構打造，代號「Rome」的新款EPYC系列處理器，相比Intel採28核心設計、代號Cascade Lake的第2代Xeon Scalable可擴充伺服器處理器，將可帶來兩倍運算效能表現。同時，「Rome」與代號「Naples (拿坡里)」的第一代EPYC系列處理器採用相同腳位設計，甚至也能相容下一款代號「Milan (米蘭)」的處理器產品，藉此讓伺服器產品能無縫升級使用。

除了以台積電7nm FinFET製程打造，並且採用Zen 2架構設計，新款EPYC系列處理器更搭載最高64組核心，並且以模擬方式對應128組核心使用模式，並且提昇週期運算指令集數量，以及I/O連接埠與傳輸頻寬規格。

在合作部分，AMD更強調在美國能源局橡樹嶺實驗室與超級電腦廠商Cray簽署合作的Frotier超級電腦計畫中，分別採用AMD EPYC系列處理器，以及AMD旗下Radeon Instinct繪圖卡構成。至於與微軟合作部分，更在Azure雲端服務平台擴大合作，讓AMD EPYC系列處理器更廣泛驅動微軟雲端服務效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMDIntel處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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