市場分析認為新款16吋MacBook Pro 將會取代現有15.4吋機種

市場分析看法認為，蘋果預計今年10月更新的新款16吋MacBook Pro，將會直接取代既有15.4吋機種，原因在於兩款機種定位相近，而新機明顯可全面取代原本機種市場需求。

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就先前看法，蘋果計畫推出的新款16吋MacBook Pro，實際體型與現有15.4吋機種相仿，但因為採用極窄邊框設計，使得螢幕顯示範圍更大，同時也將換上全新鍵盤設計，可能會捨棄現有問題相對較多的蝶式鍵盤，預計改回原本使用的剪刀腳鍵盤。

但若以蘋果市場策略來看，有可能今年宣布推出新款16吋MacBook Pro時，依然會維持銷售既有15.4吋機種，如同蘋果去年宣布更新13.3吋MacBook Air之後，仍維持銷售既有12吋MacBook。但在推出換上新處理器的13.3吋MacBook Air後，蘋果後續則是讓12吋MacBook正式退離市場銷售。

因此先前天風證券分析師郭明錤表示，蘋果在2020年依然會維持銷售15.4吋MacBook Pro，很有可能是為了配合產品汰換過渡時期，預期在2020年下半年更新之後，就會讓原本15.4吋機種退離市場，正式改以16吋機種取代。

而預期今年10月更新的MacBook Pro系列，將會換上Intel代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器，其中16吋與15.4吋機種將會搭載熱設計功耗為45W的處理器規格，並且搭載獨立顯示卡設計，而13.3吋機種則會搭載熱設計功耗為28W的處理器規格，並且整合Intel Iris Plus GPU設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》