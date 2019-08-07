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動耳聽／造型好看、容易使用的Nokia真無線耳機BH-705

2019-08-07 10:17楊又肇

除了取得Nokia品牌授權打造手機產品，HMD Global同時也維持提供Nokia品牌周邊商品，例如耳機。而此次推出的真無線耳機BH-705，日前已經由世雍國際獨家代理銷售，分別主打子彈型的真無線入耳式耳塞結構，以及獲得2019紅點及IF大獎的設計外觀，藉由藍牙5.0連接方式提供更穩定的聆聽使用體驗，並且支援IPX4等級生活防潑水。

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BH-705其實在先前就已經以黑色款式上市，此次主要是推出全新配色驚奇紅與浩瀚銀，而mashdigi網站此次取得其中驚奇紅配色進行短暫體驗。

以整體來看，BH-705設計頗為精簡，而mashdigi此次取得測試品是以豔紅亮眼外觀呈現，同時尺寸幾乎等同一般口紅大小，方便使用者隨身攜帶。耳機採側面壓彈拉出的收納充電方式，單邊耳機重量僅5公克，並且以真無線耳機形式對應穩固配戴效果，讓使用者能以更無負擔形式聆聽音樂。

連接方式是以藍牙5.0連接，但未加入atpX音效傳輸技術，同時低音部分表現相對較普通，不過聲音清晰度與傳輸穩定度表現較高，使用者也能透過耳機提示聲音確認來電，或是配對狀況。

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操作介面中，左、右耳機完全相同，但耳機上會額外標示「R」、「L」作為區分，另外耳機上各有一顆按鍵，透過不同組合方式對應各個操作功能，分別如下：

  • 左耳或右耳按鍵按一下：暫停、播放 / 接聽、掛斷電話

  • 左耳連按按鍵兩次：減低音量 / 拒絕來電

  • 右耳連按按鍵兩次：增加音量 / 拒絕來電

  • 左耳長按：上一首歌曲

  • 右耳長按：下一首歌曲

  • 右耳按一下再長按一秒：呼叫Google Assistant或Siri

  • 手動關機：長按6秒 (會有聲音提示)

  • 手動開機：長按2秒 (會有聲音提示)

由於採用實體按鍵設計，因此可以很明確地進行壓按操作，不會造成誤觸問題。

至於電力表現部分，官方說明耳機電力約可對應3.5小時音樂聆聽，或是3小時通話使用時間，搭配收納攜行盒則約可對應3次左右的電力補充次數，因此最長約可對應12小時使用時間。收納攜行盒本身採USB-C連接介面設計，因此也能對應更方便的正反充電模式。

但以實際生活使用情境的話，可能會再短一點，其中因素與耳機在位使用情況下，基本上會處於待機狀態，多少也會損耗一些電力，此時收納攜行盒則會持續對耳機供電，造成電池電量會在此情況形成額外損耗。

而通話部分，雖然BH-705在左右兩側均設置麥克風孔，但實際當兩耳配戴時，僅會透過右耳耳機的麥克風收音，加上連接通話時，經常會產生對話過程裡，會明顯感受個人腔音共鳴情況，造成直接透過手機，或是以擴音形式交談反而比較容易溝通。

另外，其實在把左右耳機放回收納攜行盒時，以及從收納攜行盒取出耳機時，多少會有些卡手困擾，因為耳機本身採子彈形式設計，因此不太好從攜行盒內取出，同時放置時也必須正確卡進收納凹槽內，否則有可能會造成耳機無法順利充電情況。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Nokia耳機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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