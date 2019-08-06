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奧迪推出高規格「單手」電動滑板車 要價7萬元

2019-08-06 16:04INSIDE

圖／取自Audi
圖／取自Audi
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滑板車曾在台灣風靡一段美好的時光，因為它們方便使用、價格便宜，也不用另外考取相關駕照，更是短途代步的方便工具。而現今社會陸續推出許多電動滑板車，讓使用者可不再用人力方式作為前行的動力。

但隨著科技的發展，民眾能夠用手機來導航之後，電動滑板車卻還是只能雙手來駕駛，因此車廠奧迪Audi）推出了一款能夠解決這個問題的電動滑板車。

奧迪e-tron滑板車，與自家電動休旅車同名，重約26磅（約11.7公斤），配備了四個輪子可移動車子的軸心。e-tron將傳統的滑板車與滑板的感應元件結合，使用者只要透過身體的重心改變即可進行相對應的轉彎來控制滑板車。此外，這款滑板車允許使用者單手使用，讓使用者可以一邊手持手機觀看地圖，但仍需要注意前方視野及安全。

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手柄的握把同時也是電池和電子設備存放的位置以及使用者加速和制動的方式，手柄底部的顯示螢幕能夠顯示電池電量；這台滑板車還配備了前大燈、日間車燈、尾燈和剎車燈，都是使用 LED。但如此高規格元件的滑板車要價並不便宜，e-tron滑板車的定價為2,000歐元（折合台幣約70,000元）。

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然而，最快時速卻僅僅只有12.5英里（約20公里）很有可能讓消費者熱情的內心被潑了一桶冷水。也許在單手駕車的同時，車廠也在顧慮著駕駛的安全，過快的速度的確有可能讓使用者措手不及來反應突發狀況。

奧迪計畫於2020年進行生產及銷售。奧迪表示該滑板車「有可能」直接提供給購買其e-tron電動休旅車的客戶，能夠讓使用者透過車子的後備箱來進行充電。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

奧迪休旅車駕照Audi

INSIDE

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