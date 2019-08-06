親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

軍人酒肇要丟差！鑽這漏洞 一堆人被查獲竟平安下莊

三星揭曉Galaxy Watch Active 2 加上全新數位化錶圈轉環控制介面

2019-08-06 07:57楊又肇

Galaxy Tab S6之後，三星也宣布推出新款智慧手錶Galaxy Watch Active 2，分別區分44mm與40mm兩種尺寸規格，電池區分340mAh與247mAh兩種容量，而處理器則採用三星Exynos 9110，作業系統則採用Tizen，並且搭配輕量鋁合金材質框體與氟橡膠 (FKM,Fluoroelastomer)材質錶帶，另外也提供不鏽鋼材質與皮革錶帶組合，本身更具備5 ATM與IP68等級防水，更符合每國軍規MIL-STD-810G設計。

分享

針對過往Galaxy Watch搭載的錶圈轉環控制介面，此次Galaxy Watch Active 2採用全新數位化錶圈轉環介面，讓使用者能透過觸控手勢，以順時針或逆時針方式進行操作。

而錶身同樣採用圓形設計的Super AMOLED螢幕，除了可選擇不同錶面主題，同時也能透過手機安裝Galaxy Wearable app，並且拍攝個人服裝造型，即可從五種不同色彩圖案中選擇，讓錶面換上合適顏色搭配。

與先前版本相同，Galaxy Watch Active 2同樣具備心率量測、健身記錄功能，讓使用者能針對39種運動模式進行記錄，其中包含跑步、健走、騎單車、游泳、划船機、橢圓健身機與動態健身內7種健身模式可自動判斷啟用，而使用者也能黈ˋ過7種不同跑步計畫達成訓練目標。

藉由新加入的健康感應器，將可讓Galaxy Watch Active 2更快讀取數據，並且可讓使用者更容易持續追蹤運動進度，並且支援以Samsung Health即時監測壓力指數。另外，在與睡眠冥想應用服務Calm合作部分，三星也在Galaxy Watch Active 2整合支援英文、德文及西班牙文的冥想課程，並且可藉由強化睡眠分析演算法協助改善睡眠習慣。

分享

分享

在功能部分，Galaxy Watch Active 2額外提供具備LTE連線功能版本，可讓手錶持續連接網路，或是撥打電話，同時也能透過手錶介面快速回應Facebook等線上社群互動，本身也支援超過16種語言的即時語音或文字翻譯功能。

另外，三星也與Spotify攜手合作，使用者可以透過手機或Galaxy Watch Active 2登入三星帳號後，即可在Spotify服務瀏覽、聆聽音樂。

其他操作功能，還包含在與三星Galaxy系列手錶搭配使用時，即可透過Galaxy Watch Active 2當做相機控制器，藉此遠端控制手機拍照、錄影、切換前後鏡頭、設定計時器等操作功能，同時也支援Samsung Health、SmartThings，以及Samsung Pay等功能，另外也能藉由Bixby數位助理服務確認手錶內容，並且以Knox技術確保裝置資訊安全的妥善防護。

配色部分，鋁合金框體版本將提供雲霧銀、水綠黑、粉色金三款配色，而不鏽鋼框體版本則推出銀色、黑色與金色三款配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

健身睡眠

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

三星準備推出新款輕薄筆電Galaxy Book S 採極窄邊框、更輕薄設計

2019-08-06 07:58

繼NEOGEO mini之後 SNK將接續推出全新硬體裝置

2019-08-05 09:48

Fitbit新款Versa手錶將搭載Alexa數位助理功能 更像Apple Watch

2019-08-05 09:48

與NVIDIA正面抗衡 AMD執行長透露接下來準備推出高階顯示卡產品

2019-08-05 09:48

Master & Dynamic降噪耳機MW65在台上市 支援快充、Google Assistant

2019-08-05 09:48

蘋果也計畫推出常時連網筆電 整合5G連網功能、明年下半年推出

2019-08-05 09:48

蘋果直營店免費課程出新招！動手玩AR藝術課程、怪奇比莉音樂

2019-08-04 18:34

Sony、Canon雙強爭霸 影音新世代必備輕巧Vlog相機

2019-08-04 16:54

Razer Viper是一款採光觸發鍵軸設計的滑鼠，讓職業電競選手能有更快操作手感

2019-08-04 13:55

亞馬遜8月底終止Dash按鍵應用 虛擬按鍵或Alexa聲控取代

2019-08-04 13:55

DJI揭曉競速用新款頭戴眼鏡裝置 對應更低延遲影像視覺與更遠傳輸距離

2019-08-03 11:52

Facebook計畫打造代號「Catalina」的機上盒裝置 支援串流影音播放等應用

2019-08-02 11:02

針對影音創作需求打造 Canon PowerShot G5 X Mark II、G7 X Mark III登台

2019-08-02 11:00

華為與Google原訂合作智慧喇叭，但因美國政府限制而終止

2019-08-02 10:43

三星揭曉新款10.5吋平板裝置Galaxy Tab S6 豐富S Pen手寫與影音應用

2019-08-01 08:03

三星確認提前揭曉 Galaxy Tab S6與Galaxy Watch Active 2

2019-07-31 17:14

全家都能用！三星推LTE雙平板 大電量連網玩樂不受限

2019-07-31 11:59

遠傳電信跨業合作再出招 攜手UNIQLO抗暑

2019-07-31 11:32

「復仇者聯盟」神秘結局只在Apple TV 全套收藏只要1,290元

2019-07-31 10:43

三星在台推出兩款入門平板 加入4G LTE、S Pen應用

2019-07-31 10:10

Sony「穿戴式空調」能降溫13度 天冷還可當暖爐

2019-07-30 19:48

科幻成真！眨兩下眼就能Zoom in的隱形眼鏡出現了

2019-07-30 17:58

新iPod Touch全色系亮相 和前一代相比竟然少了這個！

2019-07-30 13:14

Adobe應用擴增實境技術 提出全新互動櫥窗設計

2019-07-30 09:03

歐盟EEC認證文件出現更多新款iPad Pro資料 預計今年秋季過後推出

2019-07-30 09:01

NVIDIA擴大即時光影追跡技術應用 讓虛擬影像、擴增實境更加「真實」

2019-07-30 08:47

榮耀下一代電視「智慧屏」採用支援8K顯示輸出的鴻鵠818處理器

2019-07-29 09:55

華為預告旗下「智慧屏」產品將於9月亮相，同樣採用鴻鵠818處理器

2019-07-29 09:55

歐盟EEC認證文件出現更多新款iPad Pro資料，預計今年秋季過後推出

2019-07-29 09:55

從LEICA鏡頭名詞 了解Leica鏡頭的光圈、口徑、鏡片組與鍍膜

2019-07-28 22:04

用iPhone拍出國際攝影首獎！2台灣人奪分類第一

2019-07-28 15:30

MacBook Pro 13吋入門款大更新 對比上一代做了哪些升級

2019-07-27 17:54

Sony更新隨身機種RX100 VII 將全片幅機種α9拍攝功能下放

2019-07-27 14:47

iPhone攝影大賽結果揭曉 兩台灣攝影師獲分類冠軍爭光

2019-07-26 16:01

Line TV反攻你家大螢幕，為何找本土有線電視老四合搶400萬台灣人眼球？

2019-07-26 15:49

台灣大myVideo會員數 破540萬人次

2019-07-26 14:15

Sony註冊6款全新感光元件設計 預計用於下一款相機產品

2019-07-26 10:02

EPSON引進微型雷射投影機EF-100，解放更多投影應用場景

2019-07-25 16:24

採升降視訊鏡頭、Kirin 810處理器的榮耀9X揭曉，16.1吋MagicBook Pro同步亮相

2019-07-25 10:42
看更多

熱門文章

「發大財」、「地震」都有新解 這本字典太搞笑網讚中肯

2019-08-05 11:31

小米MAX傳爆炸！他燙傷：爆料前推脫 爆料後上門和解

2019-08-05 20:44

4G資費戰再起 台灣之星推雙飽299元限量2萬門號

2019-08-05 16:55

大陸首款5G手機今開賣 僅2.2萬元

2019-08-05 15:13

Fitbit新款Versa手錶將搭載Alexa數位助理功能 更像Apple Watch

2019-08-05 09:48

郭明錤：2021年iPhone非中國產能能滿足美國需求

2019-08-05 10:36

首次5G資費民調出爐！想要又快又便宜 千元以下民眾才買單

2019-08-06 00:08

想從瀏覽器進行螢幕錄影？免下載安裝軟體或外掛

2019-08-05 18:47

CAPCOM對外招募測試玩家 可能準備推出《惡靈古堡》系列新作

2019-08-05 09:48

與NVIDIA正面抗衡 AMD執行長透露接下來準備推出高階顯示卡產品

2019-08-05 09:48

台灣大首創國際漫遊共享包 1人申請4號共享再送通話時間

2019-08-05 15:50

馬斯克的「無聊公司」將於8月底成立中國分公司

2019-08-06 07:52

繼NEOGEO mini之後 SNK將接續推出全新硬體裝置

2019-08-05 09:48

迎接暑假換機潮 ROG Phone II、Xperia 1、HTC購機加碼送

2019-08-05 17:59

蘋果也計畫推出常時連網筆電 整合5G連網功能、明年下半年推出

2019-08-05 09:48

分析師郭明錤預測 今年新款iPhone不會隨著美國新關稅上漲

2019-08-06 07:50

Apple Card無法購買加密貨幣 越獄裝置可能無法用

2019-08-05 09:47

Galaxy Note 10售價預期從949美元起跳 將換上升級款處理器

2019-08-06 07:44

出國漫遊不用開熱點分享 台灣大首創國際漫遊共享包

2019-08-05 18:08

AMD與三星合作至少長達兩年 預計提昇Exynos處理器顯示運算表現

2019-08-06 07:51

搶先三星、realme 小米預計提前揭曉6400萬畫素相機技術

2019-08-06 07:43

歐洲地區的Android用戶 很快就能自行決定手機預設搜尋服務

2019-08-05 09:47

Master & Dynamic降噪耳機MW65在台上市 支援快充、Google Assistant

2019-08-05 09:48

三星準備推出新款輕薄筆電Galaxy Book S 採極窄邊框、更輕薄設計

2019-08-06 07:58

realme預告 將於8/8揭曉6400萬畫素相機技術規格

2019-08-06 07:49

三星揭曉Galaxy Watch Active 2 加上全新數位化錶圈轉環控制介面

2019-08-06 07:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top