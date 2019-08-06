三星揭曉Galaxy Watch Active 2 加上全新數位化錶圈轉環控制介面

繼Galaxy Tab S6之後，三星也宣布推出新款智慧手錶Galaxy Watch Active 2，分別區分44mm與40mm兩種尺寸規格，電池區分340mAh與247mAh兩種容量，而處理器則採用三星Exynos 9110，作業系統則採用Tizen，並且搭配輕量鋁合金材質框體與氟橡膠 (FKM,Fluoroelastomer)材質錶帶，另外也提供不鏽鋼材質與皮革錶帶組合，本身更具備5 ATM與IP68等級防水，更符合每國軍規MIL-STD-810G設計。

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針對過往Galaxy Watch搭載的錶圈轉環控制介面，此次Galaxy Watch Active 2採用全新數位化錶圈轉環介面，讓使用者能透過觸控手勢，以順時針或逆時針方式進行操作。

而錶身同樣採用圓形設計的Super AMOLED螢幕，除了可選擇不同錶面主題，同時也能透過手機安裝Galaxy Wearable app，並且拍攝個人服裝造型，即可從五種不同色彩圖案中選擇，讓錶面換上合適顏色搭配。

與先前版本相同，Galaxy Watch Active 2同樣具備心率量測、健身記錄功能，讓使用者能針對39種運動模式進行記錄，其中包含跑步、健走、騎單車、游泳、划船機、橢圓健身機與動態健身內7種健身模式可自動判斷啟用，而使用者也能黈ˋ過7種不同跑步計畫達成訓練目標。

藉由新加入的健康感應器，將可讓Galaxy Watch Active 2更快讀取數據，並且可讓使用者更容易持續追蹤運動進度，並且支援以Samsung Health即時監測壓力指數。另外，在與睡眠冥想應用服務Calm合作部分，三星也在Galaxy Watch Active 2整合支援英文、德文及西班牙文的冥想課程，並且可藉由強化睡眠分析演算法協助改善睡眠習慣。

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在功能部分，Galaxy Watch Active 2額外提供具備LTE連線功能版本，可讓手錶持續連接網路，或是撥打電話，同時也能透過手錶介面快速回應Facebook等線上社群互動，本身也支援超過16種語言的即時語音或文字翻譯功能。

另外，三星也與Spotify攜手合作，使用者可以透過手機或Galaxy Watch Active 2登入三星帳號後，即可在Spotify服務瀏覽、聆聽音樂。

其他操作功能，還包含在與三星Galaxy系列手錶搭配使用時，即可透過Galaxy Watch Active 2當做相機控制器，藉此遠端控制手機拍照、錄影、切換前後鏡頭、設定計時器等操作功能，同時也支援Samsung Health、SmartThings，以及Samsung Pay等功能，另外也能藉由Bixby數位助理服務確認手錶內容，並且以Knox技術確保裝置資訊安全的妥善防護。

配色部分，鋁合金框體版本將提供雲霧銀、水綠黑、粉色金三款配色，而不鏽鋼框體版本則推出銀色、黑色與金色三款配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》