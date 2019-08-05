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蘋果也計畫推出常時連網筆電 整合5G連網功能、明年下半年推出

2019-08-05 09:48楊又肇

在Intel、Qualcomm均提出常時連網筆電產品設計，甚至強調未來也會銜接5G連網應用設計，預期接下來將會更多筆電也加入5G連網使用模式，包含聯想、Dell、HP在內廠商均計畫推出相關設計筆電產品，就連蘋果也計畫在MacBook系列機種導入5G連網功能。

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根據電子時報引述消息來源指出，包含聯想、HP、Dell在內PC廠商已經準備在今年下半年推出搭載5G連網天線設計的筆電產品，藉此讓筆電也能藉由常時連網形式設計，透過5G連網整合更多網路服務，進而創造全新筆電使用型態。

而包含華碩、宏碁在內台灣品牌業者也有計劃打造對應5G連網的常時連網筆電，但目前暫時還沒有具體消息釋出。

至於蘋果方面也計畫將5G網路功能整合在MacBook系列筆電，預期會在2020年下半年推出，同時可能透過陶瓷材質設計的天線強化5G網路連接效率，但也可能因此讓筆電售價增加。

不過，目前還無法確認蘋果對應5G連網功能的MacBook，是否計畫採用Qualcomm處理器設計方案，或是採用搭配Intel處理器的5G連網晶片設計，甚至也還無法確認蘋果此項產品是否會歸類在全新設計類別，或是直接套用在現有機種上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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