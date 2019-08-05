Master & Dynamic降噪耳機MW65在台上市 支援快充、Google Assistant

Master & Dynamic稍早宣布在台推出時尚外型設計的降噪頭戴式藍牙耳機MW65，本身除了搭載主動降噪技術，更可對應Google Assistant數位助理服務應用。

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MW65具備兩種主動降噪模式，分別區分為高降噪與低降噪，使用者可根據特定環境進行調整，透過最佳化的前饋與反饋混合降噪技術，讓兩個聲音波束形成抵消，進而達成降噪目的。同時藉由麥克風陣列收音，將可分析外部環境聲噪，藉此將多餘聲噪去除，僅保留儲境聲音讓使用者聆聽。

同時，MW65更以全牛皮革的頭帶與柔軟小羊皮記憶泡棉耳墊打造舒適配戴感，藉由陽極氧化鋁材質打造耳機框體，使重量僅有250公克，並且具備抗刮效果。

聲音方面，則是藉由整合主動式降噪模組的客製化40mm鈹驅動單體運作輸出，本身也支援以藍牙4.2連接方式使用，最遠連接傳輸距離可達20公尺，滿電情況下可對應長達24小時的聆聽體驗，另外也能透過USB-C連接埠，以快充形式於15分鐘內補充50%電量，約可對應12小時聆聽使用時間。

至於本身也支援Google Assistant，因此使用者在與手機連接情況下，即可透過聲控方式喚醒Google Assistant，進而透過聲控方式使用音樂聆聽、搜尋內容等需求。

顏色方面，MW65區分棕色皮革搭配銀色框體，以及黑色皮革搭配青銅色框體設計，另外也附贈一組可收納耳機的帆布拉鍊包、飛機上可使用的轉接頭，以及一組3.5mm耳機線與USB-C充電線，更隨附一組USB轉接頭。

建議售價方面，MW65將以新台幣15900元價格銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》