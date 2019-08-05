與NVIDIA正面抗衡 AMD執行長透露接下來準備推出高階顯示卡產品

雖然近期宣布推出Radeon RX5700系列顯示卡，並且搭配價格調降對抗NVIDIA的SUPER系列顯示卡，但顯然在高階顯示卡Radeon VII完成「階段性任務」進入停產階段，AMD需要另一張可以真正與NVIDIA抗衡的高階顯示卡。

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而就先前在公布2019財年第二季財報時的說法，AMD執行長蘇姿豐博士透露將會持續推出高階顯示卡產品，意味針對NVIDIA推出的SUPER系列，以及GeForce RTX 2080 Ti等級顯示卡，將會有更多足以抗衡產品問世。

若以目前推出產品包含Radeon RX5700、Radeon RX5700 XT，意味接下來將會持續推出Radeon RX5800，以及Radeon RX5900系列顯示卡。實際上，與AMD有長期合作關係的SAPPHIRE，日前已經申請包含5800、5900在內型號產品登記，意味AMD接下來確實會有更多顯示卡產品推出。

在此之前，市場已經傳出AMD計畫推出採用Navi 12、Navi 14設計的顯示卡產品，其中Navi 12預期對應Radeon RX5800系列顯示卡，而Navi 14則可能對應更入門等級產品，或許是Radeon RX5600系列，以及Radeon RX5500系列，預期同樣導入全新RDNA顯示架構。

至於接下來準備推出的新款顯示卡，是否也會如預期加入即時光影追跡效果 (Realtime Ray Tracing)，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》