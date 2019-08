繼NEOGEO mini之後 SNK將接續推出全新硬體裝置

先前推出以迷你街機形式打造的NEOGEO mini之後,SNK稍早透過官方Twitter預告將推出全新硬體,並且能與NEOGEO mini連接使用。

分享 facebook

不過,SNK方面並未明確透露相關細節,僅說明將會在近期內對外揭曉。

若從可與NEOGEO mini連接使用的情況來看,或許有可能是外接配件裝置,但不確定是否會是針對遊戲操作使用的大型搖桿,或是可擴充遊戲內容的裝置。

近期配合《侍魂 曉》上市,SNK已經推出以霸王丸、橘右京或娜可露露為造型的NEOGEO mini,藉此吸引更多人收藏。

A Next-Gen NEOGEO hardware is coming after NEOGEO Mini.

With a modern design and a wonderful play feeling and you can even link it to NEOGEO Mini, the new hardware will provide you a NEOGEO journey that you have never expeirenced.



Stay tuned for more information!#SNK #NEOGEO