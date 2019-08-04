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亞馬遜8月底終止Dash按鍵應用 虛擬按鍵或Alexa聲控取代

2019-08-04 13:55楊又肇

今年3月透露旗下可預先編程、設定購物項目與付款方式的Dash按鍵即將終止銷售消息後，亞馬遜稍早確認此項產品將在今年8月31日之後不再針對消費市場提供，取而代之的是在亞馬遜網站及app內所提供的虛擬Dash按鍵。

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根據亞馬遜說明，消費者接下來依然可以透過亞馬遜網站或app中提供的虛擬Dash按鍵進行自訂，藉此便利地快速訂購特定品牌供應銷售生活用品，例如家中慣用洗衣精等耗材。另一方面，消費者其實也已經可以透過Alexa數位助理等方式快速訂購生活耗材，因此亞馬遜認為實體設計的Dash按鍵已經完成階段性任務，可以正式退離市場。

以目前的角度來看，Dash按鍵幾乎是在很早之前就已經銜接現今的物聯網應用模式，讓使用者能自訂訂購貨品數量、寄送地址，以及付款方式，日後透過壓按按鍵即可讓品牌將指定商品寄送到府，藉此降低生活耗材忘記補充時，必須額外出門採購的麻煩。

不過，因為目前亞馬遜已經開始在網站與app內提供虛擬Dash按鍵，加上消費者也能直接透過Alexa數位助理直接下訂預先設定好的採購項目，同時配合亞馬遜向Prime會員提供單日送達服務也越來越方便，因此Dash按鍵實際存在必要性已經越來越多，因此終止推行Dash按鍵應用，預期也能讓亞馬遜減少許多成本支出。

但是，針對物聯網應用的開發者套件，目前亞馬遜似乎尚未有終止推行計畫，依然可讓開發者能以此設計各類應用服務，或與物聯網裝置連動功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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