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Razer Viper是一款採光觸發鍵軸設計的滑鼠，讓職業電競選手能有更快操作手感

2019-08-04 13:55楊又肇

Razer去年將全新光觸發機械軸、以Razer紫軸為稱的設計應用在Huntsman與Huntsman Elite兩款機械式鍵盤之後，此次也將光觸發機械軸設計應用在名為Viper的全新滑鼠上，讓使用者能以更快速度觸發按鍵，藉此達成更快瞄點爆頭效果。

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當然，對於一般玩家可能不會有太大感受差異，但對於職業電競選手可能就會因為些微的觸發時間差異影響賽況結果，因此Razer標榜Viper將可在0.2毫秒時間內完成按鍵觸發。

至於滑鼠定位裝置依然維持採用Razer自有5G光學定位元件，精準度可達16000 DPI，以及高達99.4%的精確度，同時本身重量僅有69公克，對於部分需要快速移動滑鼠操作的使用者而言，將能大幅減少手部操作負擔。

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另外，為了避免有線設計影響滑鼠操作，Razer此次也在Viper以柔軟素材打造連接線，透過Speedflex材質設計，讓連接線能讓柔軟的鞭繩甩動，而不會產生纏繞現象。

而使用者同樣可以透過Razer Synapse 3設定Viper按鍵功能，同時本身也支援Razer Chroma多彩背光技術，同時能與其他同樣支援Razer Chroma技術的裝置同步背光效果。

建議售價方面，Razer Viper預計以79.99美元價格上市，並且從即日起開放全球市場銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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