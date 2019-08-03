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DJI揭曉競速用新款頭戴眼鏡裝置 對應更低延遲影像視覺與更遠傳輸距離

2019-08-03 11:52楊又肇

針對藉由無人機進行的競速比賽需求，DJI稍早宣布推出新款第一人稱視角設計的頭戴眼鏡裝置，將讓使用者能體驗更低延遲，同時較低干擾的影像傳輸體驗。

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相比過往僅單純將無人機靜態形式的空拍影像傳回到頭戴裝置呈現第一人稱視角視覺，此次推出的新款頭戴裝置由於是針對無人機競賽等需要較高反應表現，因此必須能提供更低延遲，訊號干擾更少的設計，同時最遠有效訊號傳輸距離可達4公里之遠。

而在第一人稱視角影像視覺表現部分，DJI強調此套系統將可對應28毫秒以下的延遲表現，相比過往設計僅能控制在50毫秒以下，顯然進步許多，甚至能以120 fps規格傳遞720P解析度影像。若是透過配置在無人機上的第一人稱視角攝影機，則最高可對應記錄1080P、60fps形式影像。

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針對不同使用情境，第一人稱視角攝影機可對應競速、標準與LED三種拍攝模式，其中競速模式自然是以較低延遲形式記錄影像，而LED則可在暗光環境下拍攝。影像傳輸方面則是藉由最多8組5.8Ghz無線頻道進行傳輸，意味最多能有8台無人機透過單套系統下運作。

DJI預計會從即日起開開放銷售包含第一人稱視角攝影機與頭戴裝置，以及傳輸模組與控制手把在內的暢飛套裝，以及包含兩組第一人稱視角攝影機在內的圖像傳輸套裝組，建議售價分別為新台幣31700元與27900元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

DJI穿戴裝置

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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