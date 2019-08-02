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華為與Google原訂合作智慧喇叭，但因美國政府限制而終止

2019-08-02 10:43楊又肇

The Information網站引述消息來源指稱，華為原本有意在今年IFA 2019期間揭曉與Google合作打造的智慧喇叭，並且準備在全球市場銷售，卻因為先前美國政府下令針對華為限制出口，導致此項產品合作終止。

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在此之前，華為已經在中國境內推出搭載「小藝」數位助理服務的智慧喇叭產品，並且能與華為旗下HiLink系列產品連接，分別包含智慧門鎖、燈具、空氣清淨器、監控攝影機等產品，藉此打造華為規劃的物聯網應用項目。

而與Google合作部分，有可能計畫將智慧喇叭內的數位助理服務改為Google Assistant，並且可像Google Home一樣串接使用多項物聯網裝置，讓使用者能藉由聲控方式直覺操作。

但由於近期美國地區消費者對於Google、亞馬遜在內業者推行的智慧喇叭涉及蒐集個人隱私數據，同時也可能會由廠商委任第三方業者監聽記錄內容，藉此協助讓數位助理服務可以正確辨識、分析使用者口語表達需求，若此時再傳出華為與Google合作推行智慧喇叭產品，可能會產生更大反彈。

因此，即便目前美國政府承諾將有條件地向華為開放技術出口，目前雙方仍未有消息傳出是否計畫推出面向國際市場銷售的智慧喇叭產品。

同時，The Information網站也指稱華為與Google之間合作關係，可能會比市場預期還深，畢竟以目前華為在全球產品出貨量已經超越蘋果，僅次於三星，同時在手機、穿戴裝置也與Google有著長遠且深入合作模式，因此對於Google來說，華為也會是全球地區重要合作夥伴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網華為Google智慧喇叭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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