針對影音創作需求打造 Canon PowerShot G5 X Mark II、G7 X Mark III登台

日前宣布推出針對影音創作需求打造的新款相機PowerShot G5 X Mark II、G7 X Mark III，稍早由Canon宣布在台推出消息，前者預計以新台幣23990元價格上市，並且在今年9月底前額外加贈一組NB-13L原廠電池，而後者建議售價則為新台幣19990元。

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從產品定位上來看，PowerShot G5 X Mark II基本上還是比較偏重數位相機拍攝功能，不像PowerShot G7 X Mark III額外加入支援外接麥克風、4K錄影，並且內建Full HD畫質的串流直播功能。

PowerShot G5 X Mark II搭載2000萬畫素的1吋感光元件、Digic 8影像處理器，鏡頭規格為f/1.8-f/2.8光圈、24-120mm對焦焦距，最近對焦距離在5cm-50cm之間，並且搭載可翻轉觸控螢幕，以及內建彈跳式觀景窗與內建閃光燈，但相對地取消原本在PowerShot G5 X的全翻轉式螢幕與軍艦部設計。快門速度可達20fps，支援4級IS光學防震與電子5軸混合防震，另外也支援高光優先拍攝模式。

而PowerShot G7 X Mark III則與PowerShot G5 X Mark II相近，但是額外加入針對錄影、直播應用功能，同時靜態影像拍攝部分也支援以無線傳輸方式將照片傳送到手機檢視。特別一提，PowerShot G7 X Mark III的直播功能是與YouTube合作，必須藉由Canon Image Gateway登錄才能使用，同時最高直播解析度會限制在Full HD規格，對於絕大部分使用需求，其實也算足夠。

另外，Canon也針對PowerShot G7 X Mark III打造一組可外接麥克風的操作腳架，讓使用者更方便用於取景拍攝，或是用於自拍使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》