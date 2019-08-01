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三星揭曉新款10.5吋平板裝置Galaxy Tab S6 豐富S Pen手寫與影音應用

2019-08-01 08:03楊又肇

先前預告三星正式宣佈推出新款10.5吋平板裝置Galaxy Tab S6，其中鎖定影音內容觀看，以及結合S Pen應用創作使用需求。

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Galaxy Tab S6採用10.5吋、WQXGA解析度的Super AMOLED螢幕，另外則採用三星7nm製程、運作時脈可達2.8 GHz的Qualcomm Snapdragon 855處理器，以及6GB或8GB記憶體，搭配128GB或256GB儲存容量，同時也支援以micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，而電池容量則為7040mAh，機身也搭載四組AKG擴音喇叭。

另外，機身也採用5.7mm厚度設計，分別推出冰川藍、玫瑰棕、霧岩灰三款配色，台灣地區預計會在今年9月初推出。

而此次在Galaxy Tab S6搭載的S Pen，則是支援以藍牙連接的遠端遙控功能，可藉由S Pen操作自拍，或是錄影等多媒體控制功能，而S Pen也能透過無線充電補充電量，約可在10分鐘內快速充入10小時左右的續航電力。

在S Pen應用部分，則包含書寫筆記、可將書寫文字轉換為數位文字，支援以微軟Word等格式匯出，另外也能在在相同螢幕上一邊觀賞影片，一邊快速寫下筆記或塗鴉。

此次更可透過全新改版的DeX功能，讓使用者直接將Galaxy Tab S6變成PC般使用，搭配全新書本式鍵盤皮套搭載的DeX快捷功能鍵，即可快速啟動或關閉DeX功能，另外也具備S Pen收納、當作萬向旋轉底座、觸控板，或是最新功能鍵設計。

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相機部分，Galaxy Tab S6成為三星首次搭載超廣角規格在內雙鏡頭相機模組的平板裝置，更可藉由NPU與人工智慧演算技術讓使用者輕易拍出更好照片。

針對隱私防護部分，Galaxy Tab S6首次採用螢幕下指紋辨識設計，並且搭配三星Knox防護技術確保儲存數據安全，本身也支援三星數位助理服務Bixby，以及支援SmartThings協議的物聯網

裝置連動。

為了讓使用者能透過Galaxy Tab S6獲得更豐富影音使用體驗，三星將在此款平板裝置提供免費三個月的Spotify Premium會員資格，以及免費四個月的YouTube Premium會員資格，更標榜可對應Netflix等串流影音服務播放，或是藉由Game Booster對應執行更多遊戲內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Galaxy Tab三星平板

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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