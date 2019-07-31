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三星確認提前揭曉 Galaxy Tab S6與Galaxy Watch Active 2

2019-07-31 17:14楊又肇

顯然三星希望8月7日預計在紐約舉辦的Unpacked活動上，可以將重心聚焦在即將發表的Galaxy Note 10，因此在稍早釋出預告影片中，明確地說明將在美國東岸時間7月31日的晚間7點揭曉新款平板裝置Galaxy Tab S6，並且於8月5日晚間7點揭曉Galaxy Watch Active 2。

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先前已經有不少消息曝光的Galaxy Tab S6，預期設定與蘋果11吋iPad Pro競爭，本身採用10.5吋Super AMOLED螢幕，並且在機身搭載四組AKG擴音喇叭，而書本式鍵盤保護套也將以磁吸方式與平板固定，同時也具備立架功能，讓平板能平穩地放置桌面使用。

而硬體規格部分，則會採用Qualcomm Snapdragon 855運算平台，並且搭配6GB記憶體，以及雙鏡頭主相機，S Pen則一改過往可收納在保護套的設計，採用磁吸方式固定在平板側面模式。

至於Galaxy Watch Active 2則區分44mm、40mm兩種規格，與去年推出的Apple Watch Series 4相同設計，預計支援Android與iOS裝置連動，但LTE連網版本則僅先對應Android裝置配對連接使用，日後會透過更新加入支援。

另外，先前有消息指稱Galaxy Watch Active 2將加入ECG心電圖量測繪製功能，但由於此項功能仍在等待美國食品藥品監督管理局 (FDA)在內單位批准，預計會在2020年上半年內藉由韌體升級加入。

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(圖／擷自Android Headlines網站)
(圖／擷自Android Headlines網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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