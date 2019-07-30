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Sony「穿戴式空調」能降溫13度 天冷還可當暖爐

2019-07-30 19:48T客邦

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台灣這幾天雖然熱到不行，但歐洲則遭遇更嚴重的熱浪侵襲，動不動就飆出40度以上高溫，而Sony近日開始募資一樣全新產品「Reon Pocket」穿戴式空調，可讓使用者隨時冷卻或溫暖全身。

這次Sony推出眾籌的「Reon Pocket」，並不是什麼攜帶式懷爐或者小風扇之類的小道具，而是真正具有加溫、降溫功用的穿戴式空調設備。

Reon Pocket的尺寸與普通人的錢包相當，採用熱電效應來冷卻或加溫物體。只要穿著特製的汗衫，將Reon Pocket放到衣領後方的口袋中，再透過手機藍牙與之連線，即可透過內建的風扇，對汗衫與身體進行冷卻或加熱，進而改善穿戴者的溫度感受。

根據Sony在募資網站上的說法，經過數百次試驗，Reon Pocket可以在炎熱的天氣下（室溫30度），將使用者的體表溫度降低13度；而在寒冷的日子裡（室溫15度），則可以提升約8度的穿戴者體溫。

Reon Pocket支援與iOS、Android裝置進行連線，電池續航時間可長達24小時，透過USB Type-C連接的充電時間則僅需2小時，重量為85克，是個相當令人驚豔的產品。

Reon Pocket目前正在集資中的版本有兩種，Standard版擁有五段溫度調整，並會於未來加入自動模式，由裝置判讀使用者的運動狀態，自動控制溫度達到最舒適的體驗，亦能夠手動調整出風量；Lite版雖然比較便宜，但僅能手動調整預設的五段溫度。

Reon Pocket的售價除取決於裝置版本外，也與汗衫的數量掛勾，最便宜的Reon Pocket標準版搭配單件汗衫，早期預購特典價為日幣14,080元，預計2020年3月能夠出貨，但由於First Flight僅能交貨至日本國內，台灣網友想預定得另外找些方法。

來源：Sony First Flight

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

高溫Sony

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