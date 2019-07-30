科幻成真！眨兩下眼就能Zoom in的隱形眼鏡出現了

情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

在電影《不可能的任務 ：鬼影行動》中，有一副快速眨眼兩次就能夠掃描文件，並能即時快速地影印的隱形眼鏡；這樣的技術在當年讓許多影迷津津樂道，不過今天科學家們往前邁進第一步了。

加州大學聖地亞哥分校（University of California San Diego）的科學家們成功地研發出一款隱形眼鏡，真能讓當使用者快速眨眼兩次時能，夠放大正在看的東西。相關創作的詳細訊息發表在國際知名期刊Advanced Functional Materials雜誌內。

這隱形眼鏡原理其實是利用眨眼時所產生的訊號，與隱形眼鏡的電磁脈衝進行連結。這意味未來能夠運用的執行命令不只如此，也許真的有機會能夠快速地將眼前的一切拍照下來或列印出來。

而當使用者快速地眨眼兩次就能夠將眼前的景物放大，這對於想要快速看到很遠的交通標誌來說非常有用。但另一方面，如果使用者正在開車，不小心地眨眼兩次很有可能就會演變成災難降臨。

也許我們可能無法很快速看到在隱形眼鏡上執行其他新的指令，但這個研究的確對視覺技術帶來了很多非常有趣的可能性，而科學家也說這隱形眼鏡並非以商品做為研發前提。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》