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NVIDIA擴大即時光影追跡技術應用 讓虛擬影像、擴增實境更加「真實」

2019-07-30 08:47楊又肇

去年在溫哥華舉辦的SIGGRAPH 2018揭曉Turing顯示架構，同時宣布推出新款Quadro RTX系列專業繪圖卡，NVIDIA預計在此次於洛杉磯舉辦的SIGGRAPH 2019期間，進一步展示藉由Turing顯示架構、人工智慧技術推動的即時光影追跡 (Realtime Ray Tracing)更多應用項目。

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Ray Tracing everywhere

根據NVIDIA說明，目前已經有越來越多產業開始大量導入即時光影追跡技術應用，包含遊戲、建築設計、多媒體創作、產品設計，以及包含生物或物理分析領域都開始更加重視即時光影追跡技術應用效果。

實際上，即時光影追跡技術應用並非全新提出技術，但是在Turing顯示架構之下，將可藉由人工智慧技術更有效率且正確地計算數位影像中的即時光影追跡表現效果，並且透過3D物件相互關係呈現更趨近真實的光影反應，藉此讓虛擬影像內容變得更加擬真，而套用在模擬分析情境則更能夠詮釋真實光照下的陰影、反光，或是倒影折射效果，因此此項技術不僅對於內容創作具有重大意義，更能針對各類科學研究帶來明顯效益。

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在SIGGRAPH 2019期間，NVIDIA預期與更多合作夥伴一同導入即時光影追跡技術應用，透過旗下Quadro RTX系列專業繪圖卡，或是GeForce RTX系列顯示卡，讓諸如Adobe、blender cycles、FinalRender、皮克斯、達梭系統、Unreal Engine、Unity、Autodesk、西門子等品牌旗下設計應用軟體，可以藉由硬體加速方式更快建造擬真虛擬影像。此次更與D5 Fusion、DAZ 3D、KeyShot在內廠商合作，將即時光影追跡技術應用在更多設計創作項目。

更多結合即時光影技術應用的RTX Studio設計筆電

而在今年Computex 2019期間揭曉與HP、Dell、華碩、宏碁、技嘉、微星、聯想、Razer在內品牌合作的RTX Studio設計筆電產品後，NVIDIA也宣布在SIGGRAPH 2019期間將會展示由HP、Dell、聯想，以及BOXX打造的10款RTX Studio設計筆電，其中均搭載Intel Core i7或Core i9規格處理器、Quadro RTX或GeForce RTX系列顯示卡，以及16GB以上記憶體與512GB儲存容量以上的SSD配置，更能以輕薄、充足效能讓使用者能輕易地在不同地點進行創作。

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另外，針對創作者使用需求，NVIDIA也宣布釋出全新NVIDIA Studio驅動程式，讓使用者能以最新更新技術、功能，配合Quadro RTX或GeForce RTX系列顯示卡提昇創作效果，分別針對Autodesk、blender、CINEMA 4D、octane render、VEGAS等軟體進行最佳化，而針對Adobe Creative應用軟體也增加支援30位元色效果，藉此對應更深層的色彩表現，使光暈類的影像能減少漸層現象的情況。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

DellNVIDIA擴增實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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