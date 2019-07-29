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榮耀下一代電視「智慧屏」採用支援8K顯示輸出的鴻鵠818處理器

2019-07-29 09:55楊又肇

先前預告將在今年8月正式推出電視的「下一代產品」，並且以「智慧屏」名稱歸納為全新產品類別之後，榮耀總裁趙明稍早在廣州舉辦的2019 GMIC大會上透露，「智慧屏」將會首度採用新款處理器－海思鴻鵠818，同時也將導入升降式鏡頭設計。

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鴻鵠是繼麒麟、巴龍、鯤鵬、昇騰、天罡之後，由華為旗下海思半導體打造的處理器產品，主要針對連網智慧電視打造，相比先前海思半導體針對電視產品打造處理器，進一步加入動態畫面補償、HDR、SD演算法、NR降噪，並且強化動態對比、自動化色彩管理，以及分區控制光亮等功能，讓電視顯示效果變得更好。

另外，鴻鵠818更支援8K@30fps、4K@120fps影像解碼播放能力，並且支援顯示6400萬畫素影像，針對多工運算使用需求，更可提昇50%運算效率。聲音方面則整合Histen音質最佳化技術，對應音場擴展、瞬間失真校正、聲音大小自動調整，以及包含對白聲音強化與低音自動調整功能，讓使用者能在聲音部分也有更好使用體驗。

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至於此次整合的升降式鏡頭，其中搭配整合海思NPU神經網路處理器，榮耀更預期可應用在更多智慧場景，例如人臉識別、遠距視訊對話等應用。

而榮耀「智慧屏」實際推行時間，趙明表示將會在今年8月正式揭曉，屆時將會公布更多細節，但從即日起就會透過榮耀官網、華為商城、京東商城、天貓商城在內通路提供預購。

此次2019 GMIC大會上，趙明也強調榮耀接下來將會持續以「銳科技」投入發展，其中包含自主創新、以可讓全球年輕人檢驗品質打造產品、敢於冒險及探索，並且透過開放、協作方式持續發展，預計從互聯網第一品牌成為中國全渠道TOP 2，以及全球TOP 4。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體天貓

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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