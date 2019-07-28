從LEICA鏡頭名詞 了解Leica鏡頭的光圈、口徑、鏡片組與鍍膜

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最近身旁有愈來愈朋友，開始玩Leica，也時常問梅干一些關於Leica鏡頭的問題，但說真的Leica鏡頭群，絕對不輸給N家或C家，且每個焦段都有不同的光圈值，相當的複雜有時連梅干，都要上網爬一下，因此最近梅干就把一些關於Leica鏡頭上方的代號作了點整理，透過這些代號，就能快速的了解這顆Leica鏡頭的光圈、口徑、鍍膜、鏡片組，和鏡頭的等級，讓在收購二手Leica鏡時，也能對於鏡頭有簡單的認識，必竟Leica鏡頭就算二手價也不便宜。

同時Leica以M鏡最為經典，最主要的原因就在於M鏡小巧，與對焦順手，但在收二手Leica鏡頭時，時常會看到APO、ASPH、6bit、現行版，而這到底代表什麼意思，因此想入手Leica鏡頭的朋友，現在就一塊來看看囉！

Leica鏡頭四周的名詞含意：

1.口徑：鏡頭的大小，E39代表的是39mm。 2.ASPH：鏡片組中，含有非球面鏡片 3.焦段：鏡頭的拍攝視角 4.光圈：鏡頭的最大光圈值 5.適用系統：分別有 M(旁軸)、R(單眼)、L(無反)、C(電影鏡頭) 6.鏡頭名稱：Summa(Summus)來自於拉丁文中的最高等級(The highest)意思 7.APO：色散鍍膜

Leica鏡頭名稱, 了解光圈大小：

NOCT(>f1.0) 在拉丁文中意為"夜晚"的意思，LUX在拉丁文中有"光"(light)的意思，因此 NOCTILUX 二個組合在一起時，代表著"夜之光"，也就是微光鏡，而最大光圈為f1.0以上，就會採用此名稱，同時此鏡也是最高階款，就像紅橡圈或金橡圈等級的角色。

LUX(f1.4) 在拉丁文中有"光"(light)的意思，因此SUMMILUX代表著大光圈，因此只要光圈值f1.4就會使用此作命名。

CRON(f2.0) 字根原意為"皇冠"(CROWN)的意思，當最大圈值為f2.0，以會以SUMMCRON作命名。

ARIT(f2.4) 是由CRON鏡頭架構演變而來，同時SUMMARIT系列是屬於輕巧與平價的一款，但畫質卻一點也不打折，同時在這系列中分別可看到f2.5與f2.4版，而f2.5是上一代的版本，同時f2.5版無遮光罩也無ASPH非球面鏡片，因此要入手此款，建議挑選f2.4。

在SUMMARIT-M f2.4系列中，共推出了35mm(與上一代多了APSH非球面鏡)、50mm、75mm、90mm(與上一代f2.5最近對焦縮短至0.7m)，同時這系列也是性價比較高的一款。

ELMARIT(f2.8) 此系列為Leica M鏡頭中最為輕巧的，同時光圈值為 f2.8。

SUPER-ELMAR(f3.8) 此系列為Leica M鏡，超廣角、超輕巧設計，同時最大光圈為 f3.8。

Leica鏡頭名稱, 了解鏡片特性：

APO(色散) 全名為 Apochromatic 意思就是「消除色差」，將「三原色色光校正到同一平面上」，同時消除紫邊與成像模糊的問題，並提高反差讓成像更清晰銳利。

ASPH(非球面) 全名為 ASPHERICAL 為非球面鏡片，可改善桶狀變形與邊角失光問題，而上一代名稱為pre-ASPH。

MACRO(微距) 表示具有微距功能，方便拍攝小物，目前微距放大比例則在1:2。

MACRO-ADAPER(微距轉接環) 除了鏡頭外，Leica 也有出推 MACRO 微距轉接環(Leica M->Leica M)，可將任何Leica M 鏡變微距功能，可達到1:2的放大比例。

6bit(鏡頭條碼) 6-bit 編碼就有點像是條碼的概念，透過鏡頭上的白黑白黑，讓Leica機身(M9與數位機身都有此功能)去讀取這編碼，自動辨識鏡頭的型號，除了可將鏡頭型號寫入EXIF外，還可依照不同鏡頭作修正 (變形、暗角、色偏等) [Leica鏡頭編碼表]。

現行版 所謂的現行版所指的就是，目前還在量產的主要產品，而上方所介紹則是目前市面現行版，所流通的鏡頭名詞，而這些名詞是可以相互組合在一起的，當上方的名詞顯示愈多，表示該鏡頭的等級愈高，相對上價格也愈高。

以上是目前梅干整理手邊的相關資訊，若有誤或有要補充地方，也歡迎各位Leica好手分享與告知，同時也給要入手Leica鏡的朋友有所幫助，至於要怎麼知道鏡頭的年份，之後再與大家來分享，而以上所分享的是目前現行版Leica鏡頭，常見的名稱，因此透過這些名稱，各位就可對Leica鏡頭，有基本的認識。

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》