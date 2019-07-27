MacBook Pro 13吋入門款大更新 對比上一代做了哪些升級

MacBook Pro 這幾年銷量逐漸上升，由於流暢的操作加上因封閉而較為安全的系統，吸引不少學生族群與上班族的喜愛。前段時間蘋果在推出 2019年開學專案活動折扣 前，更新了 MacBook Pro 13吋入門款產品。究竟與上一代相比做了哪些升級呢？

Touch Bar與Touch ID首次下放入門款

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2017年的 MacBook Pro 入門款還全是實體鍵盤的設計，以往在高階款上才有 Touch Bar 與 Touch ID，隨著這次的更新下放到 2019年的 MacBook Pro 入門款。取代傳統的上方功能鍵，Touch Bar除了可以做到自定義的調整以外，還會因為開啟的程式不同會有不同調整方式出現，大大提升工作效率。而Touch ID的加入針對的是安全上的提升，在待機解鎖與支付款項上做進一步的安全識別。

性能大幅提升

2017年的 MacBook Pro採用的是 2.3GHz 雙核心 Intel Core i5，Turbo Boost 可達 3.6GHz；2019年的 MacBook Pro採用的是 1.4GHz 4 核心 Intel Core i5，Turbo Boost 最高可達 3.9GHz。藉由知名跑分軟體GeekBench進行跑分測試，可以看到 2019年的 MacBook Pro 不管是在單核還是多核的情況下都要更加優異，實際使用上不管是剪輯影片還是編輯程式，執行效率上都能大幅提升。

如何便宜購買

蘋果 開學專案活動折扣 早已行之有年，不僅購買時會有最高會有 6000元折扣，同時還會贈送蘋果販售的系列耳機。以入門款 2019年 MacBook Pro 為例，到教育商店購買可以剩下新台幣3000元的折扣，並且同時還能獲得Beats Studio3 Wireless(市價11900元)。(Apple 教育優惠價：適用於在校及新入學大專院校學生與家長，以及各年級的教職員工。)

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》