Sony更新隨身機種RX100 VII 將全片幅機種α9拍攝功能下放

繼日前揭曉搭載6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV之後，Sony接續更新隨身機種RX100 VII，其中維持採用過往機身設計，並且同樣搭載24-200mm變焦範圍、f/2.8-f/4.5光圈鏡頭規格，感光元件則是換上2010萬畫素的堆疊式CMOS，同時提昇對焦拍攝速度。

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與先前相同，Sony針對此次推出的RX100 VII也將提供可連動相機操作功能，同持可當迷你腳架使用的自拍配件VCT-SGR1。不過，以單機形式銷售的RX100 鍵VII預計會先在今年8月推出，建議售價為1200美元，而包含VCT-SGR1在內的RX100 VII套裝組合，則預計會在今年稍晚推出，並且以1300美元價格銷售。

相比先前推出的系列機種，RX100 VII在整體外觀並沒有太大改變，一樣維持可180度上掀使用的電子螢幕，電子觀景窗依然是以彈跳式設計，而鏡頭也維持採用24-200mm變焦範圍、f/2.8-f/4.5光圈規格，但換上以堆疊式設計的2010萬畫素Exmor RS 1吋CMOS感光元件。

由於新款感光元件具備357組焦平面對焦點，以及425組對比式對焦點設計，整體對焦表現幾乎可比全片幅機種α9，以60fps形式配合AF與AE對焦模式，讓影像合焦最快可在0.02秒內完成。而在α9上藉由感光元件可對應更高快門速度，以及整合在感光元件上的暫存記憶體模組設計，讓相機可分別透過90fps、60fps或30fps的拍攝速度，以RAW或JPEG檔案格式記錄影像的功能，同樣也下放給RX100 VII使用。

在維持對焦取景的情況下，RX100 VII最高可對應20fps連拍表現。除此之外，Sony也將人工智慧物件追焦，以及針對人眼或動物眼部對焦追蹤功能套用在RX100 VII。

而在錄影功能部分，RX100 VII則具備能以全像素輸出的4K動態錄影功能，並且能在XAVC-S格式情況下記錄4K影片。另外，RX100 VII在進行錄影過程依然可對應物件追焦與眼部對交工能，同時也支援在4K動態錄影啟用SteadyShot防震功能，機身更支援3.5mm麥克風輸入，以及縮時攝影與960fps超級慢動作錄影功能。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》