親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

英女王接見新首相 背後這台意外成焦點

「紀律管理嚴重缺失」總統府第二波懲處 多名高階特勤記大過

Sony更新隨身機種RX100 VII 將全片幅機種α9拍攝功能下放

2019-07-27 14:47楊又肇

繼日前揭曉搭載6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV之後，Sony接續更新隨身機種RX100 VII，其中維持採用過往機身設計，並且同樣搭載24-200mm變焦範圍、f/2.8-f/4.5光圈鏡頭規格，感光元件則是換上2010萬畫素的堆疊式CMOS，同時提昇對焦拍攝速度。

分享

與先前相同，Sony針對此次推出的RX100 VII也將提供可連動相機操作功能，同持可當迷你腳架使用的自拍配件VCT-SGR1。不過，以單機形式銷售的RX100 鍵VII預計會先在今年8月推出，建議售價為1200美元，而包含VCT-SGR1在內的RX100 VII套裝組合，則預計會在今年稍晚推出，並且以1300美元價格銷售。

相比先前推出的系列機種，RX100 VII在整體外觀並沒有太大改變，一樣維持可180度上掀使用的電子螢幕，電子觀景窗依然是以彈跳式設計，而鏡頭也維持採用24-200mm變焦範圍、f/2.8-f/4.5光圈規格，但換上以堆疊式設計的2010萬畫素Exmor RS 1吋CMOS感光元件。

由於新款感光元件具備357組焦平面對焦點，以及425組對比式對焦點設計，整體對焦表現幾乎可比全片幅機種α9，以60fps形式配合AF與AE對焦模式，讓影像合焦最快可在0.02秒內完成。而在α9上藉由感光元件可對應更高快門速度，以及整合在感光元件上的暫存記憶體模組設計，讓相機可分別透過90fps、60fps或30fps的拍攝速度，以RAW或JPEG檔案格式記錄影像的功能，同樣也下放給RX100 VII使用。

在維持對焦取景的情況下，RX100 VII最高可對應20fps連拍表現。除此之外，Sony也將人工智慧物件追焦，以及針對人眼或動物眼部對焦追蹤功能套用在RX100 VII。

而在錄影功能部分，RX100 VII則具備能以全像素輸出的4K動態錄影功能，並且能在XAVC-S格式情況下記錄4K影片。另外，RX100 VII在進行錄影過程依然可對應物件追焦與眼部對交工能，同時也支援在4K動態錄影啟用SteadyShot防震功能，機身更支援3.5mm麥克風輸入，以及縮時攝影與960fps超級慢動作錄影功能。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影Sony相機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

iPhone攝影大賽結果揭曉 兩台灣攝影師獲分類冠軍爭光

2019-07-26 16:01

Line TV反攻你家大螢幕，為何找本土有線電視老四合搶400萬台灣人眼球？

2019-07-26 15:49

台灣大myVideo會員數 破540萬人次

2019-07-26 14:15

Sony註冊6款全新感光元件設計 預計用於下一款相機產品

2019-07-26 10:02

EPSON引進微型雷射投影機EF-100，解放更多投影應用場景

2019-07-25 16:24

採升降視訊鏡頭、Kirin 810處理器的榮耀9X揭曉，16.1吋MagicBook Pro同步亮相

2019-07-25 10:42

技術源自Mobileye，以色列新創OrCam針對視障人士打造的智慧眼鏡裝置登台

2019-07-25 10:02

震旦通訊22週年慶大手筆搶客 辦門號抽市價430萬房子

2019-07-24 10:34

Galaxy Watch Active 2將包含Under Armour聯名款，心電圖功能要稍晚提供

2019-07-20 13:03

DJI揭曉新款相機用手持穩定器Ronin-SC，更輕量、更穩固

2019-07-20 12:54

華米新款智慧手錶AMAZFIT GTR，採用更貼近精品錶款設計

2019-07-19 15:05

Segate推出全新Backup Plus系列外接硬碟，提供多彩、方便使用特性

2019-07-19 15:04

隨身聽40週年！索尼Walkman徹底改變聽音樂的習慣

2019-07-18 15:29

榮耀認為電視的「下一代產品」為智慧螢幕，預計今年8月正式推出新品

2019-07-18 10:07

Intel以64組Loihi處理器建構800萬組類神經元 模仿人腦運作

2019-07-18 10:07

Epson結合LINE官方帳號應用，讓網路印表機操作變得更簡單

2019-07-18 10:06

Intel推動Creator PC設計 針對內容創作者打造全新產品類別

2019-07-18 10:06

Sony揭曉6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV，最高可記錄2億4000萬像素影像

2019-07-18 10:05

聯發科將於月底推出針對遊戲打造的Helio G90處理器

2019-07-18 10:05

Arm將更多處理器架構設計納入免預付授權費用計畫，但高階架構仍除外

2019-07-18 10:04

羅技舊款Unifying無線產品爆漏洞 疑遭駭客安裝惡意軟體

2019-07-17 22:21

新北、高雄都能查！ Google地圖推共享單車即時查詢功能

2019-07-17 14:54

Google地圖查共享單車 台灣成亞洲首發國家

2019-07-17 14:33

光華商場11周年優惠活動周末開跑 抽5萬元筆電

2019-07-17 11:39

傳Amazon正開發新產品「高階音響」和「Vesta」機器人

2019-07-16 22:48

iFixit拆解2019年13吋MacBook Pro 電池容量增但SSD無法自行更換

2019-07-16 22:44

亞馬遜傳打造音質更好的Echo智慧喇叭，可能投入家用機器人研發

2019-07-16 12:08

三星註冊擴增實境眼鏡裝置專利，有可能與蘋果競爭

2019-07-16 12:08

夏日追劇瘋！愛奇藝新戶每月90元 亞太用戶加碼送Gt TV

2019-07-15 21:58

第七代iPod touch台灣正式開賣了！6490元起

2019-07-15 16:24

Sony揭曉價格相對親民的Tough SF-M系列強固記憶卡、支援100W PD供電的USB-C Hub

2019-07-15 13:01

夏日電玩展Acer Day熱鬧開跑 話題電競筆電讓你輕鬆成A咖

2019-07-14 17:11

LINE MUSIC來了！ 台灣四大音樂串流服務選哪個好？

2019-07-14 16:04

疑似Galaxy Watch Active 2官方宣傳圖像曝光，仍鎖定健康應用

2019-07-14 06:55

華為計畫以榮耀品牌推出首款智慧電視產品

2019-07-14 06:55

Sigma fp成為史上最小、可交換鏡頭的135全片幅機種

2019-07-14 06:54

以Panasonic FZ-1000 II為基礎，徠卡揭曉旅遊機種V-Lux 5

2019-07-14 06:54

遠端升溫？史上第一款藍牙電棒燙 其實很危險！

2019-07-13 17:33

Google代號「Atlas」的新款筆電外觀曝光 搭載極窄邊框螢幕設計

2019-07-13 11:00
看更多

熱門文章

Line TV反攻你家大螢幕，為何找本土有線電視老四合搶400萬台灣人眼球？

2019-07-26 15:49

華為首款5G手機Mate20 X亮相 定價2.8萬元

2019-07-26 16:06

iPhone攝影大賽結果揭曉 兩台灣攝影師獲分類冠軍爭光

2019-07-26 16:01

17 Media分享如何以自動化驗證方式降低審核遭拒、無預警下架風險

2019-07-26 16:07

Google以10億美元從Verizon手中收購包含原本Yahoo總部在內地產

2019-07-27 14:49

T-Mobile併購 Sprint用戶恐要被迫買新手機了

2019-07-27 14:16

Sony更新隨身機種RX100 VII 將全片幅機種α9拍攝功能下放

2019-07-27 14:47

將推買一送一方案 Verizon預計推行的Galaxy Note 10+ 5G版本亮相

2019-07-27 14:48

避免承擔風險 美國電信業者T-Mobile表示不再銷售Galaxy Fold

2019-07-27 14:48

美電信業洗牌 T-Mobile併購Sprint 手機帳單恐變貴

2019-07-27 14:14

任天堂確認將於ChinaJoy揭曉更多中國版Nintendo Switch消息

2019-07-27 14:48

Google Photos衝破10億用戶大關，新增輕量版Gallery Go服務

2019-07-27 15:01

《迪士尼消消樂：祭典》確定推出特別造型款Nintendo Switch

2019-07-27 15:00

Serafim推出可對應手機、家用電玩主機使用的賽車方向盤控制器

2019-07-27 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top