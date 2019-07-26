iPhone攝影大賽結果揭曉 兩台灣攝影師獲分類冠軍爭光

2019-07-26 16:01 聯合新聞網 綜合報導



IPPA攝影競賽結果公布，景觀類冠軍由台灣攝影師Hsueh Isan奪得。圖擷自 IPPAAWARDS 分享 facebook

自然類冠軍則由台灣攝影師Huei-Jiuan Wang奪得，成為本獎唯二獲獎的台灣人。圖擷自 IPPAAWARDS 分享 facebook

iPhone攝影大賽「IPPA awards」25日公布第12屆得獎作品，超過140個國家選手在18個比賽項目中角逐，而在「風景」及「自然」兩個項目，由台灣選手Hsueh Isan和Huei-Jiuan Wang，以作品「Petra Wadi」和「子宮（The Womb）」奪下項目冠軍，為台爭光。

Hseh Isan以iPhone SE拍下的「Petra Wadi」，是Isan在約旦往玫瑰城的路途中意外捕捉到的一幕，光線自雲縫中射出，照在貧瘠的土地上，奪下景觀類冠軍；而Huei-Jiuan Wang以iPhnoe 6拍下的「子宮」，則拍攝一群人從陰暗潮濕的冰島洞穴中走出，好似新生兒從子宮出生，準備迎接新世界，奪下自然類冠軍。兩人成為這次比賽中唯二得獎的台灣攝影師。

年度攝影首獎及最佳攝影師，則頒給義大利攝影師Gabriella Cigliano作品「大姐大（Big Sister）」，年度攝影師前三名，則分別頒給葡萄牙攝影師Diogo Lage作品「海灘條紋（Sea Stripes）」、俄羅斯的Yuliya Ibraeva作品「對不起，今天沒電影（Sorry, no movie today）」及中國的Peng Hao的作品「相逢（Come Across）」。

IPPA是舉辦時間最久的iPhone攝影競賽，自2007年開始，每年徵件「抽象」、「建築」、「動物」等18個類別作品，並選出各項前三名。評審之一的Cary Hazlegrove，表示今年的參賽作品都相當出色，「令人驚艷的作品將地球上各種景色，透過攝影集合在一起。」