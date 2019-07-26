Line TV反攻你家大螢幕，為何找本土有線電視老四合搶400萬台灣人眼球？

2019-07-26 15:49 商業周刊 張庭瑜／商業周刊



台數科董事長廖紫岑。圖擷自 台灣數位光訊科技集團 分享 facebook

你上次看電視是什麼時候？對大部分年輕人來說，回到家第一件事不是打開電視，而是打開手機繼續滑。但仍有一群人，有線電視是生活中不可或缺的。

在中部，不少獨居歐巴桑或歐吉桑，家裡電燈壞掉，先想到的不是五金行，而是找當地有線電視系統業者：台灣數位光訊科技（簡稱台數科）。就連出現登革熱疫情，他們也能協助查看訂戶家中的防疫做得如何。

7月25日，台數科宣布和Line TV合作，雙方自製內容將上架彼此平台。一個是跨國OTT（線上影音服務）平台，以一系列BL劇(男男戀偶像劇)打開知名度，一個是本土味濃厚的有線電視業者，雙方頻率就像「FM對上AM」一樣不搭軋，為何談出這場合作？

首先，有線電視業者面臨抵擋不了的剪線潮。

根據NCC統計，國內有線電視用戶數從2017年的522萬戶，到今年只剩504萬戶，1年流失18萬用戶，產值更是3年掉20億。

全球掀起剪線潮》

串流平台訂閱數，去年超越有線電視

其中一大原因，是網飛（Netflix)、愛奇藝等OTT大舉壓境。美國電影協會統計，2018年全球線上串流影音服務的訂閱人數，已正式超越有線電視訂閱人數。

這個擋不住的趨勢，讓台數科選擇和昔日競爭的OTT業者合作。「相信我們真的打不過了。」台數科董事長廖紫岑向商周說得坦白。這次雙方獨家合作的內容，包含Line TV將內容上架到台數科的電視機上盒，讓觀眾可「向右轉看電視，向左轉就追(網路)劇」。而台數科的4檔自製地方新聞節目，也同步上架到Line TV上。

但要和把自己「打趴」的對手OTT，從競爭走到合作，台數科也經過不少掙扎。

有線電視產業是這樣運作的：由上游頻道商生產內容，接著由頻道代理商一手跟系統台收授權費、一手向廣告商收廣告費，最後再由系統業者向觀眾收取月費，提供內容給觀眾看。因為線路、設備都已建好，系統業者每月可坐領基本收視費，在過去幾乎是穩賺不賠的生意。

只是，當線上影音串流進來後，網路上多是國際大片，反觀電視還在重播20年前的電影，消費者在電視上看不到想看的內容，剪線潮也隨之而來。如今，有線電視業者的平均毛利率，已從2012年的超過40％，到去年降至不到30％。

3、4年前，台灣有線電視業者面臨第一波來自線上串流影音平台的打擊，當時，主打內容免費的非法電視盒正流行。「第一階段我們是憤怒啊，很生氣啊，係安那我要繳錢（給頻道代理商），你不用？」廖紫岑說。

他們試過跟政府抗議，但對境外網路公司，政府要管也沒有著力點。他們也試過跟頻道商吵降價，「你賣我的蘋果，人家咬一口，咬過一口的蘋果當然比較便宜啊。」她說。但對頻道代理商而言，無論系統業者的收視戶多少，授權費都一樣，因此盜版吸走多少用戶，根本無關痛癢，拒絕降價。

有線電視找破口》

聯手串流平台，從內容到行銷都合作

要繼續在既有遊戲規則下和頻道商爭授權費，還是培養新能力留下觀眾？廖紫岑選擇後者。

「我們的邏輯是，舊的東西就要過去了，那持盈保泰就好。我趕快長一些新的，多少是多少。」她解釋。

第一步，從改變心態開始。從過去整組頻道打包賣、不讓用戶選擇，開始更靠近客戶需求。例如，他們和醫院合作，在專用頻道提供衛教、看診進度等資訊，雖然台數科讓醫院免費上架，卻能從中賺取廣告費。

「（接近客戶）那是我們最不懂的。」廖紫岑坦言，「要慢慢學會，怎麼樣把1杯咖啡從City Cafe的35元，變成星巴克的120元。」

有線電視和OTT合作的趨勢，已經不可逆，例如凱擘和myVideo、中嘉和CatchPlay，每1家多系統經營者（MSO）都在做。連MOD業者中華電信也找上網飛合作。如今，台數科加上LineTV，若人次不重複的話，總觀眾數近400萬，占台灣2成人口，將成為凱擘、中嘉以外的有線電視第3大勢力。

對台數科來說，越多OTT上架自家電視盒、增加內容豐富度，自然是好事，但這次與Line TV的合作，跟以往愛奇藝、LiTV單純是內容上架，截然不同。

「我們要深化，把Line TV變成像親生兒子，之前那些像養子。」廖紫岑形容。差別在於，過去讓OTT業者上架，台數科是為了賺頻寬費，而這次和Line TV的獨家合作，涵蓋面從內容交換、技術整合到行銷資源都有。

例如，Line TV替台數科量身打造後台技術和介面，也讓台數科的自製地方新聞、旅遊節目上架Line TV，有更多露出管道。

串流平台搶新訂戶》

電視用戶觀看時間長、黏著度更高

那Line TV又看到什麼？

Line全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭在發表會上說：「透過跨平台、跨裝置和跨類別的串連服務，不斷建構更完善的內容生態圈。」而Line TV只是雙方合作的首發，據了解，未來Line內容生態圈的其他內容，如音樂、遊戲等，也有機會上架到台數科的電視盒中。

廖紫岑說，Line TV的強項在空軍、海軍，但要讓用戶從手機回到大螢幕，就得靠陸軍，「在地方上組一個堅實的團隊，大家齊步走。」

另一有線電視系統業者指出，電視收看族群是OTT業者過去較難觸及的，這也是為什麽他們想擠進大螢幕、培養用戶收視習慣。

以2017年myVideo整合凱擘和台灣大寬頻的例子來說，1年帶動用戶成長180％，且電視用戶觀看時間也較行動端用戶長，意味著，有線電視結合OTT，不僅能提高用戶數，也增加用戶黏著度。這次的合作，台數科也承諾會替Line TV帶進上萬新訂戶。

另一名有線電視系統業者觀察，Line TV選擇和台數科合作，一部分或許可能因其他更大型的MSO業者主導性較強，且可能有「大某細姨」的問題，像凱擘有myVideo、中嘉跟Catchplay比較好，那該以誰為主？「它選擇一個第三勢力，目前沒有任何依靠的，不一定是壞事。」

台數科還期望，雙方未來可以在內容上合作。「當你全球化之後，這種非常在地化的精神，就顯得非常重要。」廖紫岑說，她的目標是做出《通靈少女》這樣的內容，把台灣文化行銷到國際。

有趣在於，一邊靠BL劇打響知名度、一邊產的是地方新聞，Line TV和台數科不只內容性質差異大，連公司基因也差很大。廖紫岑笑著形容自己是「高年級實習生」，雙方談合作的過程就像「FM對上AM」，一開始溝通有不少歧見，但後來慢慢把頻率對上，合作談了1年多才談成。

要跨出這一步，得承認自己過去死守的業務已經過去，並不容易，尤其，當最賺錢的還是那塊舊業務。「很辛苦嘛，舊的東西又放不掉，這麼好賺，」廖紫岑說，「你要在天秤上一直掙扎。」更大的掙扎在於，還可能慢慢養成原來的有線電視觀眾收看OTT的習慣。

但對有線電視業者來說，這卻是不得不為。「將來有線電視只會萎縮、不會增加，」一名業者悲觀的說，「所以現在有線電視得跟OTT結合、趕快做轉型」。

面對既有商業模式被破壞，要固守既得利益，還是轉向創造新商機，是每個產業都得學習的。

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。