Sony註冊6款全新感光元件設計 預計用於下一款相機產品

Sony稍早公布6款感光元件設計內容，分別包含4890萬畫素的IMX311、IMX313，以及5500萬畫素的IMX409，另外則包含2490萬畫素的IMX410、1500萬畫素設計的IMX521、3000萬畫素設計的IMX554。

分享 facebook

其中採用4890萬畫素設計的IMX311與IMX313，前者以特殊45度角排列各個畫素，預期以此提昇影像呈現細節與裝置拍攝速度，而後者則對應16位元色下能對應最高10fps，或是14位元色下對應21fps高速拍攝，甚至可達8K 16:9 30p輸出表現，或是裁切成6K畫質錄影則可達60p輸出。

而解像能力可達5500萬畫素與背照式設計的IMX409，則可對應13.2fps靜態拍攝快門速度，對應3000萬畫素的IMX554則可達36fps靜態拍攝快門速度，至於採2460萬畫素設計的IMX410，則可在靜態拍攝時對應19fps快門速度，支援40fps的6K畫質錄影，以及在裁切成4K畫質時以100fps形式記錄。

至於採四組畫素合一設計的IMX521，則是藉由像素合併技術讓整體畫質提昇，但相對也讓原本達6000萬以上畫素規格縮減，僅達1500萬畫素的解像能力表現。

目前Sony尚未公布新款感光元件預計應用產品，但沒意外應該會先讓相機產品使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》