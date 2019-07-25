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EPSON引進微型雷射投影機EF-100，解放更多投影應用場景

2019-07-25 16:24楊又肇

針對家用投影使用需求，EPSON今日 (7/25)宣布在台推出新款雷射投影機EF-100，讓使用者能更自由地在家更彈性地使用投影顯示功能，進而讓投影機能有更多元應用場景。

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依照EPSON說明，過往家用投影機較難被一般消費者接受的原因，不外乎亮度不足、佔用體積較大，以及包含運作時產生熱度與聲噪相對較明顯，同時也包含耗材使用壽命相對較短，使得整體使用便利性不高，因此無法吸引消費者青睞。

因此，EPSON藉由3LCD雷射投影技術打造旗下新款微型投影機，透過2000流明亮度與白光亮度讓投影畫面更加明亮、銳利，以更輕巧機身讓使用者能便利地在家中各個情境使用，包含當做一般投影機在2.2公尺距離投放最大100吋畫面，或是以垂直投放模式讓畫面可投放在天花板，或是牆面、地板呈現，進而創造更多使用情境。

而本身可呈現高達2500000:1的顯示對比、低藍光顯示效果，同時藉由雷射光源使用壽命長達2萬小時，以及相對更快的開關機速度表現，讓使用者能更容易使用。另外，EF-100更內建低音反射式喇叭、支援透過藍牙或有線方式連接外部音源，並且可配合無線影音傳輸棒連接手機、平板、筆電等影像內容來源。

EPSON表示，目前市面上確實已經有不少微型投影機，同時也已經競爭對手將雷射投影技術應用在投影機設備，但強調本身技術可以提供更好體驗，同時也能藉由高達2500000:1的顯示對比設計，在一般居家較明亮的使用情境也能維持清晰投影效果。

不過，EPSON說明目前雖然並未在EF-100提供內建電池設計，但在未來產品規劃或許會考量是否加入此設計。至於針對未來是否比照商用設計的數位白板加入更多投影互動功能，EPSON表示目前EF-100主要還是聚焦在影像投影使用為主，因此暫時還沒有加入手勢互動等應用規劃。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Epson

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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