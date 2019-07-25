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技術源自Mobileye，以色列新創OrCam針對視障人士打造的智慧眼鏡裝置登台

2019-07-25 10:02楊又肇

由目前被Intel收購的Mobileye共同創辦人Amnon Shashua，以及Ziv Aviram於2010年創立的以色列新創公司OrCam Technologies，在此次ATLife台灣輔具暨長期照護大展上展示以電腦視覺技術打造的智慧眼鏡配件，讓配戴者能順利辨識所見文字、物體，藉此協助視障人士能更容易「看見」眼前物品。

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以Mobileye相關技術打造，OrCam Technologies推出的智慧眼鏡配件，其實可以附掛在任何一款眼鏡上使用，在2015年推出第一款產品MyEye，並且在2017年推出第二代設計，此次則是宣布加入支援繁體中文內容識別，同樣可藉由聲音將MyEye拍攝畫面以聲音內容詮釋，而操作部分則僅需透過手指指向需要識別目標即可。

而MyEye目前可識別英文、中文在內語言文字，並且可以辨識人臉，最高可記憶150組人臉資訊，另外也能辨識物件，最高可記錄100組物件外型，即使是鈔票面額也能正確辨識。

另外，MyEye機身大小約等同小型手持手電筒，重量僅有22公克，並且可透過磁吸方式固定在任何眼鏡架上，內建電力約可對應2-4小時，另外可以透過配件補充兩次電力。

但在價格方面，MyEye計畫以新台幣15萬元價格銷售，而僅有文字識別功能的MyReader也要價新台幣12萬元，顯然還不會進入一般消費市場銷售，而是針對有特定需求的使用族群打造。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

以色列視障Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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