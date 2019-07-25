採升降視訊鏡頭、Kirin 810處理器的榮耀9X揭曉，16.1吋MagicBook Pro同步亮相

如先前預告，榮耀稍早宣布推出榮耀9X，以及榮耀9X Pro，其中採用升降式視訊鏡頭模組與整合電源按鍵的指紋辨識器，讓螢幕顯示佔比提高。另外，榮耀也宣布推出螢幕顯示佔比達90%的16.1吋MagicBook Pro筆電產品。

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硬體規格方面，榮耀9X系列均採用海思Kirin 810處理器，並且配置解析度為Full HD+的6.59吋螢幕，另外則搭載4000mAh電池容量與1600萬畫素升降式視訊鏡頭。

不過，榮耀9X在主相機採用4800萬畫素廣角鏡頭+200萬畫素景深鏡頭的組合，而榮耀9X Pro則額外加上一組800萬畫素超廣角鏡頭，其他差異則包含榮耀9X提供4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，榮耀9X Pro則採用8GB記憶體，並且搭配128GB或256GB儲存容量。

至於在功能方面，榮耀9X系列均支援Kirin Gaming+最佳化、EROFS檔案格式系統，同時也支援可讓Android作業系統更穩定運作的華為方舟編譯器，另外也能在手機閒置時候將算例提供給中國科學院使用。

建議售價部分，榮耀9X預計從人民幣1399元起跳價格銷售，榮耀9X Pro則會以人民幣2199元或2399元價格銷售。

此次發表會上，榮耀更同步揭曉螢幕顯示佔比達90%的16.1吋MagicBook Pro筆電產品，並且搭載Intel第8代Core i5或Core i7規格處理器，並且搭載NVIDIA GeForce MX250獨立顯示卡，建議售價為人民幣5499元起跳，預計在今年8月開放銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》