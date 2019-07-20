DJI揭曉新款相機用手持穩定器Ronin-SC，更輕量、更穩固

DJI稍早宣布更新旗下對應相機使用的手持穩定器，推出更輕量設計的新款Ronin-SC，相比過往推出的Ronin-S採用鎂合金與其他高強度輕量複合材質，讓整體重量降低至1.1公斤，降低約41%重量，同時也讓體積縮減38%。

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不過，相比Ronin-S的可負重程度達3.6公斤，Ronin-SC僅能對應2公斤以內重量相機 (包含鏡頭重量)，而電池續航時間也略減為11小時，但採用更輕便的使用體驗，讓業餘使用者能透過相機解像能力拍攝穩定的動態影片，同時採用全新設計的鎖具設計，也能讓相機拆卸更加便利。

至於拍攝模式也能透過專屬app使用直覺操作的手機體感控制，以及可讓相機自動跟隨拍攝對象，並且穩定構圖的智慧跟隨3.0拍攝模式，讓整個影片創作變得更加容易。

另外，Ronin-SC也具備各類豐富配件，包含手機夾、跟焦器電機、跟焦輪、配件轉接板、雲台控制模組、電池手柄等，而本身售價則是新台幣11500元，包含完整配件的專業套裝組售價則是新台幣14800元

的價格是 HK$2,599 / NT$11,500，帶有跟焦器電機、跟焦輪、RSS 一分二線等配件的專業套裝則要價 HK$3,299 / NT$14,800。香港目前已可下單，台灣暫時還顯示缺貨。感興趣的朋友，可以去這裡確認自己的相機是否能搭配 Ronin-SC 使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》