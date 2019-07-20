Galaxy Watch Active 2將包含Under Armour聯名款，心電圖功能要稍晚提供

近期已經有疑似官方宣傳圖像曝光的Galaxy Watch Active 2，稍早傳出將區分結合LTE連網功能、僅包含藍牙連接功能兩種版本，另外也會與Under Armour推出聯名款式，但僅有藍牙連接功能版本。

(圖／擷自Android Headlines網站) 分享 facebook

而Galaxy Watch Active 2系列錶款均區分44mm、40mm兩種規格，與去年推出的Apple Watch Series 4相同設計，並且支援Android與iOS裝置連動，但LTE連網版本則僅先對應Android裝置配對連接使用，日後會透過更新加入支援。

另外，先前有消息指稱Galaxy Watch Active 2將加入ECG心電圖量測繪製功能，但由於此項功能仍在等待美國食品藥品監督管理局 (FDA)在內單位批准，預計會在2020年上半年內藉由韌體升級加入。

但從定位上來看，Galaxy Watch Active 2依然會以健身應用為主，因此手錶功能同樣包含睡眠追蹤、健康量測與健身數據記錄應用，同時也包含Bixby、Samsung Pay，或是一般智慧手錶功能，並且能與Samsung Health服務連動。

至於LTE款式將採用不鏽鋼材質設計，並且搭配皮革錶帶，分別區分黑色、銀色、金色與玫瑰金四款配色，錶帶配色則提供黑色、棕色、粉色等款式，但40mm規格版本才會有玫瑰金配色，以及粉色錶帶。

藍牙連接功能版本則採用鋁合金錶殼設計，提供藍色銀色與玫瑰金三款配色。Under Armour聯名款式則會以藍牙連接功能版本為基礎，搭配獨家合作運動錶帶，並且內建Under Armour旗下MapMyRun app服務與免費6個月使用時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》