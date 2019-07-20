親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

40公斤巨石橫禍1死 台8臨37線中橫便道管制

Galaxy Watch Active 2將包含Under Armour聯名款，心電圖功能要稍晚提供

2019-07-20 13:03楊又肇

近期已經有疑似官方宣傳圖像曝光的Galaxy Watch Active 2，稍早傳出將區分結合LTE連網功能、僅包含藍牙連接功能兩種版本，另外也會與Under Armour推出聯名款式，但僅有藍牙連接功能版本。

(圖／擷自Android Headlines網站)
(圖／擷自Android Headlines網站)
分享

而Galaxy Watch Active 2系列錶款均區分44mm、40mm兩種規格，與去年推出的Apple Watch Series 4相同設計，並且支援Android與iOS裝置連動，但LTE連網版本則僅先對應Android裝置配對連接使用，日後會透過更新加入支援。

另外，先前有消息指稱Galaxy Watch Active 2將加入ECG心電圖量測繪製功能，但由於此項功能仍在等待美國食品藥品監督管理局 (FDA)在內單位批准，預計會在2020年上半年內藉由韌體升級加入。

但從定位上來看，Galaxy Watch Active 2依然會以健身應用為主，因此手錶功能同樣包含睡眠追蹤、健康量測與健身數據記錄應用，同時也包含Bixby、Samsung Pay，或是一般智慧手錶功能，並且能與Samsung Health服務連動。

至於LTE款式將採用不鏽鋼材質設計，並且搭配皮革錶帶，分別區分黑色、銀色、金色與玫瑰金四款配色，錶帶配色則提供黑色、棕色、粉色等款式，但40mm規格版本才會有玫瑰金配色，以及粉色錶帶。

藍牙連接功能版本則採用鋁合金錶殼設計，提供藍色銀色與玫瑰金三款配色。Under Armour聯名款式則會以藍牙連接功能版本為基礎，搭配獨家合作運動錶帶，並且內建Under Armour旗下MapMyRun app服務與免費6個月使用時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

健身睡眠

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

DJI揭曉新款相機用手持穩定器Ronin-SC，更輕量、更穩固

2019-07-20 12:54

華米新款智慧手錶AMAZFIT GTR，採用更貼近精品錶款設計

2019-07-19 15:05

Segate推出全新Backup Plus系列外接硬碟，提供多彩、方便使用特性

2019-07-19 15:04

隨身聽40週年！索尼Walkman徹底改變聽音樂的習慣

2019-07-18 15:29

榮耀認為電視的「下一代產品」為智慧螢幕，預計今年8月正式推出新品

2019-07-18 10:07

Intel以64組Loihi處理器建構800萬組類神經元 模仿人腦運作

2019-07-18 10:07

Epson結合LINE官方帳號應用，讓網路印表機操作變得更簡單

2019-07-18 10:06

Intel推動Creator PC設計 針對內容創作者打造全新產品類別

2019-07-18 10:06

Sony揭曉6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV，最高可記錄2億4000萬像素影像

2019-07-18 10:05

聯發科將於月底推出針對遊戲打造的Helio G90處理器

2019-07-18 10:05

Arm將更多處理器架構設計納入免預付授權費用計畫，但高階架構仍除外

2019-07-18 10:04

羅技舊款Unifying無線產品爆漏洞 疑遭駭客安裝惡意軟體

2019-07-17 22:21

新北、高雄都能查！ Google地圖推共享單車即時查詢功能

2019-07-17 14:54

Google地圖查共享單車 台灣成亞洲首發國家

2019-07-17 14:33

光華商場11周年優惠活動周末開跑 抽5萬元筆電

2019-07-17 11:39

傳Amazon正開發新產品「高階音響」和「Vesta」機器人

2019-07-16 22:48

iFixit拆解2019年13吋MacBook Pro 電池容量增但SSD無法自行更換

2019-07-16 22:44

亞馬遜傳打造音質更好的Echo智慧喇叭，可能投入家用機器人研發

2019-07-16 12:08

三星註冊擴增實境眼鏡裝置專利，有可能與蘋果競爭

2019-07-16 12:08

夏日追劇瘋！愛奇藝新戶每月90元 亞太用戶加碼送Gt TV

2019-07-15 21:58

第七代iPod touch台灣正式開賣了！6490元起

2019-07-15 16:24

Sony揭曉價格相對親民的Tough SF-M系列強固記憶卡、支援100W PD供電的USB-C Hub

2019-07-15 13:01

夏日電玩展Acer Day熱鬧開跑 話題電競筆電讓你輕鬆成A咖

2019-07-14 17:11

LINE MUSIC來了！ 台灣四大音樂串流服務選哪個好？

2019-07-14 16:04

疑似Galaxy Watch Active 2官方宣傳圖像曝光，仍鎖定健康應用

2019-07-14 06:55

華為計畫以榮耀品牌推出首款智慧電視產品

2019-07-14 06:55

Sigma fp成為史上最小、可交換鏡頭的135全片幅機種

2019-07-14 06:54

以Panasonic FZ-1000 II為基礎，徠卡揭曉旅遊機種V-Lux 5

2019-07-14 06:54

遠端升溫？史上第一款藍牙電棒燙 其實很危險！

2019-07-13 17:33

Google代號「Atlas」的新款筆電外觀曝光 搭載極窄邊框螢幕設計

2019-07-13 11:00

Apple Watch對講機發現漏洞 可能遭他人竊聽iPhone對話內容

2019-07-13 10:57

Acer Day週五花博登場 一日店長HowHow邀你搶先過情人節

2019-07-11 17:07

結合相片列印功能、隨印隨拍 Canon在台揭曉iNSPiC系列拍立得相機

2019-07-11 15:33

Canon針對影音創作需求推出新款相機PowerShot G5 X Mark II、G7 X Mark III

2019-07-11 08:33

VAIO接續推出具完整連接埠規格的小尺寸筆電 12.5吋機種僅888公克

2019-07-11 08:29

讓對話更清晰 羅技在新款G PRO系列電競耳機加入Blue Microphones技術

2019-07-11 08:29

Apple開學促銷活動今開跑 新MacBook Air升級又降價

2019-07-10 13:36

「家的新聲」 蘋果智慧喇叭HomePod終於確定登台

2019-07-10 11:58

蘋果開始在MacBook Pro全面採用Touch Bar設計 12吋MacBook退離市場

2019-07-10 11:54
看更多

熱門文章

2019上半年最棒手機 它竟擊敗iPhone XS拿下第一

2019-07-19 20:11

LINE熊大兔兔主題試用包 一招免費升級永久使用

2019-07-19 15:07

華米新款智慧手錶AMAZFIT GTR，採用更貼近精品錶款設計

2019-07-19 15:05

Galaxy Note 10可能僅維持採用Snapdragon 855運算平台

2019-07-19 15:04

OPPO再與巴塞隆納足球俱樂部合作，推出巴薩限量版手機

2019-07-19 15:04

消息指稱蘋果可能在今年新品採用彩虹蘋果標誌設計

2019-07-19 15:05

Google 地圖新增共享單車查詢功能，新北市、高雄等全球 24 個城市率先開放

2019-07-19 15:05

Segate推出全新Backup Plus系列外接硬碟，提供多彩、方便使用特性

2019-07-19 15:04

Google證實針對中國審查打造的Dragonfly計畫已經終止

2019-07-20 12:51

台灣新創生態聚落節8/22展開 凝聚智慧零售、製造在內五大主題

2019-07-19 15:40

涉及國家發展安全，美國政府部門要求法院暫緩Qualcomm相關裁決

2019-07-19 15:04

DJI揭曉新款相機用手持穩定器Ronin-SC，更輕量、更穩固

2019-07-20 12:54

Uber開源「Plato」人工智慧對話系統，建造更自然的人機語音互動

2019-07-19 15:04

英國政府要求新建房屋設電動車充電站，加速電動車上路計畫

2019-07-19 15:05

蘋果、Google釋出新版表情符號圖案，將能在今年秋季使用

2019-07-19 15:04

Ubisoft公布完整首波收錄在UPlay+訂閱服務的遊戲清單

2019-07-19 15:04

Galaxy Watch Active 2將包含Under Armour聯名款，心電圖功能要稍晚提供

2019-07-20 13:03

6秒短影片服務Vine共同創辦人加盟Facebook，計畫創造全新溝通體驗

2019-07-19 15:05

歐盟正式向高通祭出違反壟斷罰單 高達2億4200萬歐元

2019-07-20 12:50

避免競爭落後 Facebook主管：不會因為政府反對停止推行數位貨幣

2019-07-20 12:50

騰訊Nintendo Switch官方微博帳號啟用，中國銷售版本即將亮相？

2019-07-20 12:53

Netflix確認將在印度推行僅限行動裝置使用的低資費訂閱方案

2019-07-20 12:53

消息指稱Galaxy Fold準備恢復上市 但三星仍未對外證實

2019-07-20 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top