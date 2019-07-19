親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

「玫瑰玫瑰我愛你」原唱姚莉逝世 享耆壽96歲

國民黨內重提「吳郭瑜」整合 郭台銘陣營：有誠意嗎？

Segate推出全新Backup Plus系列外接硬碟，提供多彩、方便使用特性

2019-07-19 15:04楊又肇

Seaget稍早宣布推出全新Backup Plus系列外接硬碟，其中採用更活潑鮮豔配色，分別區分搭載織紋材質材質外觀的Backup Plus Ultra Touch、以輕薄便攜設計的Backup Plus Slim，以及大容量的Backup Plus Portable。

Backup Plus Slim
Backup Plus Slim
分享

此次推出外接硬碟產品，採用更活潑顏色外觀設計，其中Backup Plus Ultra Touch搭載黑、白兩色的織紋材質，而Backup Plus Slim與Backup Plus Portable均以鋁製金屬外觀，搭配多達7種不同顏色呈現。

連接介面則採用USB 3.0設計，其中Backup Plus Ultra Touch更支援USB-C連接埠規格，另外也支援256-AES硬體加密，提供全方位資料安全防護，而藉由Seagate備份軟體也能依照需求一鍵備份，或是安排每小時、每天、每週、每月自動備份，甚至能以多台裝置進行資料夾同步，同時舊版與已刪除檔案都會自動歸檔。

目前新款Backup Plus系列外接硬碟已經在台推出，其中將包含可使用2個月的Adobe Creative Cloud Photography訂閱方案，以及三年有限保固，另外Backup Plus Ultra Touch更隨附兩年Rescue資料復原服務。

Backup Plus Portable
Backup Plus Portable
分享

Backup Plus Ultra Touch
Backup Plus Ultra Touch
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

華米新款智慧手錶AMAZFIT GTR，採用更貼近精品錶款設計

2019-07-19 15:05

隨身聽40週年！索尼Walkman徹底改變聽音樂的習慣

2019-07-18 15:29

榮耀認為電視的「下一代產品」為智慧螢幕，預計今年8月正式推出新品

2019-07-18 10:07

Intel以64組Loihi處理器建構800萬組類神經元 模仿人腦運作

2019-07-18 10:07

Epson結合LINE官方帳號應用，讓網路印表機操作變得更簡單

2019-07-18 10:06

Intel推動Creator PC設計 針對內容創作者打造全新產品類別

2019-07-18 10:06

Sony揭曉6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV，最高可記錄2億4000萬像素影像

2019-07-18 10:05

聯發科將於月底推出針對遊戲打造的Helio G90處理器

2019-07-18 10:05

Arm將更多處理器架構設計納入免預付授權費用計畫，但高階架構仍除外

2019-07-18 10:04

羅技舊款Unifying無線產品爆漏洞 疑遭駭客安裝惡意軟體

2019-07-17 22:21

新北、高雄都能查！ Google地圖推共享單車即時查詢功能

2019-07-17 14:54

Google地圖查共享單車 台灣成亞洲首發國家

2019-07-17 14:33

光華商場11周年優惠活動周末開跑 抽5萬元筆電

2019-07-17 11:39

傳Amazon正開發新產品「高階音響」和「Vesta」機器人

2019-07-16 22:48

iFixit拆解2019年13吋MacBook Pro 電池容量增但SSD無法自行更換

2019-07-16 22:44

亞馬遜傳打造音質更好的Echo智慧喇叭，可能投入家用機器人研發

2019-07-16 12:08

三星註冊擴增實境眼鏡裝置專利，有可能與蘋果競爭

2019-07-16 12:08

夏日追劇瘋！愛奇藝新戶每月90元 亞太用戶加碼送Gt TV

2019-07-15 21:58

第七代iPod touch台灣正式開賣了！6490元起

2019-07-15 16:24

Sony揭曉價格相對親民的Tough SF-M系列強固記憶卡、支援100W PD供電的USB-C Hub

2019-07-15 13:01

夏日電玩展Acer Day熱鬧開跑 話題電競筆電讓你輕鬆成A咖

2019-07-14 17:11

LINE MUSIC來了！ 台灣四大音樂串流服務選哪個好？

2019-07-14 16:04

疑似Galaxy Watch Active 2官方宣傳圖像曝光，仍鎖定健康應用

2019-07-14 06:55

華為計畫以榮耀品牌推出首款智慧電視產品

2019-07-14 06:55

Sigma fp成為史上最小、可交換鏡頭的135全片幅機種

2019-07-14 06:54

以Panasonic FZ-1000 II為基礎，徠卡揭曉旅遊機種V-Lux 5

2019-07-14 06:54

遠端升溫？史上第一款藍牙電棒燙 其實很危險！

2019-07-13 17:33

Google代號「Atlas」的新款筆電外觀曝光 搭載極窄邊框螢幕設計

2019-07-13 11:00

Apple Watch對講機發現漏洞 可能遭他人竊聽iPhone對話內容

2019-07-13 10:57

Acer Day週五花博登場 一日店長HowHow邀你搶先過情人節

2019-07-11 17:07

結合相片列印功能、隨印隨拍 Canon在台揭曉iNSPiC系列拍立得相機

2019-07-11 15:33

Canon針對影音創作需求推出新款相機PowerShot G5 X Mark II、G7 X Mark III

2019-07-11 08:33

VAIO接續推出具完整連接埠規格的小尺寸筆電 12.5吋機種僅888公克

2019-07-11 08:29

讓對話更清晰 羅技在新款G PRO系列電競耳機加入Blue Microphones技術

2019-07-11 08:29

Apple開學促銷活動今開跑 新MacBook Air升級又降價

2019-07-10 13:36

「家的新聲」 蘋果智慧喇叭HomePod終於確定登台

2019-07-10 11:58

蘋果開始在MacBook Pro全面採用Touch Bar設計 12吋MacBook退離市場

2019-07-10 11:54

燦坤全民購物節4K電視狂降2萬 百款優惠今起線上搶先購

2019-07-09 17:17

Sony超人氣降噪耳機推新款 時尚真無線設計太美了！

2019-07-09 16:11
看更多

熱門文章

大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

2019-07-18 22:16

消費者不想換機 智慧手機今年將面臨歷來最大衰退

2019-07-18 18:54

iOS用戶忠誠度降低 網友指出蘋果「沒新意又醜又貴」

2019-07-18 15:57

空服員戴安全帽送驚喜！任天堂免費送班機乘客Switch

2019-07-19 11:54

iPhone用戶忠誠度走下坡 跌至八年低點

2019-07-18 17:35

交大FinTech中心攜手奧丁丁 發展區塊鏈與AI

2019-07-18 16:59

影／歐美明星瘋「老臉挑戰」 FaceApp卻傳資安疑慮

2019-07-18 17:57

LINE熊大兔兔主題試用包 一招免費升級永久使用

2019-07-19 15:07

誓言征服十億使用者！「瘦身app」Puffin 將推出速度超快的低階手機

2019-07-18 18:31

三星開始生產高階手機用12Gb DRAM

2019-07-18 17:45

消除心理壓力 Instagram嘗試隱藏貼文按讚數

2019-07-18 20:47

創新社群辦公空間WeWork進駐台北，最快今年內正式啟用營運

2019-07-18 16:50

華米新款智慧手錶AMAZFIT GTR，採用更貼近精品錶款設計

2019-07-19 15:05

爆紅俄老臉app有安全疑慮 美參院領袖要求調查

2019-07-18 18:19

第七屆Sony創意科學大賞作品展開跑，機器狗aibo首度登台耍萌

2019-07-18 17:54

消息指稱蘋果可能在今年新品採用彩虹蘋果標誌設計

2019-07-19 15:05

Galaxy Note 10可能僅維持採用Snapdragon 855運算平台

2019-07-19 15:04

Segate推出全新Backup Plus系列外接硬碟，提供多彩、方便使用特性

2019-07-19 15:04

涉及國家發展安全，美國政府部門要求法院暫緩Qualcomm相關裁決

2019-07-19 15:04

Ubisoft公布完整首波收錄在UPlay+訂閱服務的遊戲清單

2019-07-19 15:04

6秒短影片服務Vine共同創辦人加盟Facebook，計畫創造全新溝通體驗

2019-07-19 15:05

蘋果、Google釋出新版表情符號圖案，將能在今年秋季使用

2019-07-19 15:04

OPPO再與巴塞隆納足球俱樂部合作，推出巴薩限量版手機

2019-07-19 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top