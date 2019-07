Segate推出全新Backup Plus系列外接硬碟,提供多彩、方便使用特性

Seaget稍早宣布推出全新Backup Plus系列外接硬碟,其中採用更活潑鮮豔配色,分別區分搭載織紋材質材質外觀的Backup Plus Ultra Touch、以輕薄便攜設計的Backup Plus Slim,以及大容量的Backup Plus Portable。

此次推出外接硬碟產品,採用更活潑顏色外觀設計,其中Backup Plus Ultra Touch搭載黑、白兩色的織紋材質,而Backup Plus Slim與Backup Plus Portable均以鋁製金屬外觀,搭配多達7種不同顏色呈現。

連接介面則採用USB 3.0設計,其中Backup Plus Ultra Touch更支援USB-C連接埠規格,另外也支援256-AES硬體加密,提供全方位資料安全防護,而藉由Seagate備份軟體也能依照需求一鍵備份,或是安排每小時、每天、每週、每月自動備份,甚至能以多台裝置進行資料夾同步,同時舊版與已刪除檔案都會自動歸檔。

目前新款Backup Plus系列外接硬碟已經在台推出,其中將包含可使用2個月的Adobe Creative Cloud Photography訂閱方案,以及三年有限保固,另外Backup Plus Ultra Touch更隨附兩年Rescue資料復原服務。



