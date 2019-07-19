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華米新款智慧手錶AMAZFIT GTR，採用更貼近精品錶款設計

2019-07-19 15:05楊又肇

今年6月才宣布推出搭載自製黃山1號處理晶片，並且可量測心電圖的AMAZFIT智慧手錶2，華米科技再次宣布推出名為AMAZFIT GTR的新款智慧手錶，採用更貼近精品錶款設計，甚至推出鋼鐵人聯名不鏽鋼款式。

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AMAZFIT GTR名稱基本上與NISSAN經典跑車GT-R沒有任何關連，分別推出鋁合金材質、不鏽鋼及鈦金屬款式設計，並且區分1.39吋、47mm，以及1.2吋、42mm螢幕規格，錶帶材質更區分混合橡膠、氟橡膠款式設計。

除了基本款式，華米科技更與Marvel合作推出不鏽鋼款式的鋼鐵人聯名款，其中更採用紅色矽膠錶帶，以及黑色磨砂陶瓷錶圈，錶身依然維持採用不鏽鋼材質，並且內建鋼鐵人主題錶面，原廠盒裝孩會附贈一枚紀念幣。

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而華米科技並未透露AMAZFIT GTR搭載處理器規格，但透露內建電池容量分別為410mAh與195mAh，開啟GPS定位功能分別可對應40小時與22小時使用時間，一般日常使用時間則分別可對應24天與12天 (GPS等功能非常態性開啟等條件下)，甚至最長可對應56天與34天使用時間，但就是關閉所有連接功能，僅當做一般手錶使用的情況。

功能方面，AMAZFIT GTR支援5ATM等級的50公尺水下防護，支援包含游泳與滑雪在內12種運動模式記錄，另外也具備心率量測、即時通知提醒功能，並且可藉由NFC功能模擬中國境內253個城市交通卡，同時也能模擬門禁卡，或是綁定支付寶使用行動支付功能。

至於主要操作則是透過錶身側面搭載的實體按鍵及螢幕觸控，而專屬app則可提供錶面更換、觀看歷史紀錄，或是檢視健身資訊等內容。

AMAZFIT GTR預計從即日起在中國市場開放銷售，但總計鑲嵌60顆方晶鋯石的璀燦特別款則要等到8月上市。售價部分，47mm的鋁合金、不鏽鋼款式，以及42mm的璀璨特別版建議售價為人民幣999元，而同為47mm的鈦金屬款式與鋼鐵人聯名款則將以人民幣1399元價格銷售，42mm款式標準款則是以人民幣799元銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣健身

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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