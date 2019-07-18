隨身聽40週年！索尼Walkman徹底改變聽音樂的習慣

2019-07-18 15:29 聯合新聞網 文章提供／遠見



隨身聽的出現改變你我聽音樂的習慣。圖／ingimage 分享 facebook 40年前，1979年7月，日本（Japan）索尼公司（Sony）推出了隨身聽品牌「Walkman」，這個半日式又半英式的詞彙很快地襲捲了全球市場，在共同創辦人盛田昭夫的主導下，他徹底改變了人們對音樂的習慣，也讓流行樂有著劃時代的革新。

生活在現代的我們，戴著耳機、使用手機聽音樂是再尋常自然不過的事──但很多年輕人可能難以想像，1980年代以前，人們聽音樂是必須圍在收音機旁；而邊走邊聽的創舉，都是在Walkman誕生以後締造的文化。

它成了青少年們年輕活力的代表，不僅是流行象徵，更帶動了音樂上最時尚的轉變。

自1979年到2010年正式停產前，Walkman這個品牌在全球銷量達到了3億8500萬台。它讓音樂變得更加私人、影響力無遠弗屆，縱使至今，以錄音帶或CD為主的隨身聽早已不再是市場主流，但它的歷史定位，有著你不能錯過的精彩。

極盛時期，索尼的Walkman至少在市場上稱霸了25年，它的音樂版圖直到mp3播放器開始侵蝕後，最終由蘋果（Apple）公司的iPod取代其市佔率第一的地位，而Walkman有什麼樣的軼聞呢？值得你我細細回味。

索尼公司（Sony）隨身聽品牌「Walkman」。圖片提供／遠見 分享 facebook

1、它是由錄音機進化而來

其實一開始，Walkman的誕生並不是為了「改變生活夢想」而形成的點子，而是為了改進單聲道錄音機「Pressman」的功能而改良，這台機器最早於1978年推出，提供當年的新聞記者錄音使用。

時常國外出差的盛田昭夫，當時希望能夠在航班上也能夠聽自己喜愛的歌劇，於是開始改良Pressman的錄音功能和揚聲器，並使用立體聲放大器取代，他曾說，「這款產品將滿足那些整天想要聽音樂的年輕人，並且會放在口袋聽，而且他們不關心錄音功能。」

2、不是所有人稱呼它為Walkman

事實上，Walkman這個頗具時代意義的詞彙，1986年便被收錄到《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）。但這個「立體聲播放設備」其實曾被稱為「Disco Jogger」，因為迪斯科舞廳和慢跑在那個年代非常盛行，其他國家一開始還有「Stowaway」、「Freestyle」之類的名稱，但最終是Walkman一詞在全球大鳴大放。

3、它成功讓人們「走」得更遠

有些現代人可能很難想像，如果跑步或通勤時不聽音樂，那是件多麼枯燥乏味的事，而早年的人就確實無法滿足這個期待；《Time》發現，隨著Walkman在全球的普及，單獨散步運動的人多了30％，可真是沒有辜負它這獨一無二的名字。

4、曾經還有太陽能隨身聽

1983年，索尼推出了WM-F107，這是一款太陽能隨身聽，最主要的用意在於人們可以不受電池的電量限制，隨心所欲地在戶外都能自在聽音樂，算是當年最潮流的聖品。

5、有些隨身聽現在可能要價不斐

Walkman推出至今賣了快4億台，2010年停產時，還有非常多死忠擁護者感到十分不捨，畢竟在這些年來的輝煌歲月中，無論設計、款式、功能、顏色、噱頭等曾經都在時尚圈中掀起一波波流行。

如今，在eBay上與Amazon依然能夠找到許多當時的商品，但狀態保持良好或全新品，目前可是要價不斐。

6、隨身聽始祖發明人是德國人

事實上，隨身聽最初的原型，是德國發明家安德里亞斯帕維爾（Andreas Pavel）於1972年發明，並於1977年申請專利，這是Walkman誕生的前兩年。他和索尼訴訟糾纏十多年，最終索尼付出一筆高達百萬英鎊的賠償金予安德里亞斯才和解。

在東京的索尼40週年特展，秀出了有著滿滿時代記憶的各式歷年產品。圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2019.07.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）