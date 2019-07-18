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Arm將更多處理器架構設計納入免預付授權費用計畫，但高階架構仍除外

2019-07-18 10:04楊又肇

2017年針對Cortex-M系列架構設計提出免預付授權費用計畫，讓開發者能先完成設計，等產品實際出貨銷售才收取授權費用，Arm稍早則是進一步將此計畫擴展至旗下Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M在內CPU架構設計，以及Mali GPU系列設計，其中也包含系統技術授權與工具項目，讓更多開發者能更有彈性應用Arm架構打造各類應用項目。

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或許是因為採開源使用的RISC-V架構在近幾年被廣泛討論，甚至歐盟也計畫推動以此開源架構打造超級電腦，使得Arm期望藉由更具彈性的授權方式，讓更多開發者能以Arm提出架構設計產品，並且以更快速度讓應用產品進入市場。

而全新名為Flexible Access的免預付授權費用情況下，開發者將能直接取用Arm提供架構設計，無需像以往必須付費取得授權才能使用，同時也能避免支付授權費用之後，才發現實際需要使用比例不高的情況。在全新授權模式中，開發者將能依照產品實際使用Arm架構設計比例支付授權費用，對於開發者而言將能以更快速度打造產品，同時也不會造成支出過多的授權費用。

上圖為Arm標準授權模式，下圖則是全新授權方式，兩者可以看見支付授權費用的時間點...
上圖為Arm標準授權模式，下圖則是全新授權方式，兩者可以看見支付授權費用的時間點不同
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不過，依照Arm提出全新授權模式來看，目前主要還是僅限一般架構設計項目，並未包含諸如Cortex-A75、Cortex-A76，或是Mali-G72在內高階架構設計，意味在較新的高階架構設計依然必須預先支付完整授權費用，才能藉由Arm架構打造產品。

但是對於絕大部分的物聯網應用裝置、主流產品使用處理器，將能以更快速度打造、更新，同時開發者也能進一步將設計成本花在刀口上。

Arm將與AlphaICs、MegaChips、INVECAS、Nordic半導體、Socionext在內半導體業者合作，預期讓Arm授權應用產品以更快速度推廣發展。

目前Arm開放免預付授權使用的架構設計項目
目前Arm開放免預付授權使用的架構設計項目
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體物聯網Arm處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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