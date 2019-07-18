Sony揭曉6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV，最高可記錄2億4000萬像素影像

Sony稍早正式揭曉搭載6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV，搭配像素位移拍攝模式更可記錄高達2億4000萬像素的影像內容。

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身為α7R系列最新機種，α7R IV依然維持超高解像力表現特性，此次藉由6100萬畫素對應更高解像效果，甚至可藉由像素位移拍攝模式記錄2億4000萬像素的靜態影像，同時在持續追焦模式下可對應每秒10張連拍速度，最高可連續拍攝68張靜態影像。

而α7R IV搭載高達567組自動對焦點，APS-C格式裁切模式下依然可對應325組對焦點，而電子觀景窗則採用576萬畫素設計，可對應100%視野，同樣也加入支援即時眼部對焦，其中也支援動物眼部對焦，機身部分則加入5軸防震與防塵防滴設計，握把也重新做了調整，並且能以USB-C或Wi-Fi連接方式傳輸記錄影像。

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影片拍攝部分則支援4K@30fps、支援S-Log2與S-Log3記錄格式，另外也支援HDR動態影片，以及Super 35mm影片格式拍攝，而在影片拍攝過程也首度支援眼部自動對焦。

另外，針對影片拍攝部分也支援數位音訊輸入，使用者可額外購買對應類比轉數位的麥克風配件，並且能以內建8組陣列麥克風收音，並且以數位形式記錄清晰聲音內容。

建議售價部分，α7R IV將以3499.99美元價格銷售，預計會在今年9月正式推出，而支援類比轉數位的外接麥克風配件則將以349.99美元價格銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》