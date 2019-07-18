Intel推動Creator PC設計 針對內容創作者打造全新產品類別

從過去以來，作為PC處理器龍頭的Intel始終期望能在市場推行不同設計概念，藉此讓旗下處理器產品能有更大發揮空間，同時也能與OEM廠商一同推動PC產品應用規模，例如幾年前提出的Ultrabook，以及後續因應更小處理器製程技術推行的2 in 1裝置設計，到目前推行以多媒體娛樂、遊戲與內容創作應用為主的Creator PC設計，都是Intel預期推動旗下處理器產品應用所提出全新PC類別。

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不過，雖然Intel在每個階段都會提出全新產品類別設計，藉此推動旗下處理器產品應用，多半也會沿著一些市場趨勢發展，例如正式提出Ultrabook類別設計之前，蘋果便先推出名為MacBook Air的輕薄筆電產品，而在推動2 in 1裝置應用前，Intel其實也與微軟合作打造第一款Surface裝置。

而在推行更輕薄的遊戲筆電，甚至進一步讓創作用的筆電、行動工作站輕薄化，則是配合NVIDIA可將更具效能的顯示卡放進輕薄筆電設計內，使得遊戲筆電可以更加輕薄、時尚，而不像過往設計顯得厚重，而過往多數藉由遊戲筆電當做內容創作工具的使用模式，逐漸也能藉由輕薄化的遊戲筆電取代，因此NVIDIA後續便將Max-Q設計想法套用在設計用的筆電裝置，進而創造全新產品類別。

在這樣的發展之下，Intel也順勢提倡Creator PC的使用體驗，並且加上自身推行的Thunderbolt、觸控應用等設計，針對內容創作者打造更合適的使用工具，進而在PC市場開創全新產品類別。

其實類似的概念，Intel在去年就有不少說明，只是當時主要還是聚焦在桌機，或是僅以一般PC部分使用狀況作為描述，但從今年開始則是進一步與合作夥伴開始推廣Creator PC的設計想法，而NVIDIA方面也在今年CES 2019期間著重說明如何滿足創作者更便利的使用需求，其中便包含利用Max-Q設計讓筆電用顯示卡能有更好效能，並且維持筆電輕薄、時尚設計，甚至提出RTX Studio的產品設計。

目前包含華碩、宏碁、Razer、HP、技嘉在內PC廠商都已經加入Creator PC產品類別設計，同時也在今年Computex 2019前後展示新品，預期接下來在IFA 2019期間也會有更多資訊公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》