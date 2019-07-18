Epson結合LINE官方帳號應用，讓網路印表機操作變得更簡單

Epson稍早宣布結合LINE官方帳號提供更便利的行動列印解決方案，讓使用者能隨時藉由LINE即可快速使用網路列印功能，讓家中連網印表機能更容易使用，同時也能將LINE服務當做72小時內可使用的線上文件暫存空間。

分享 facebook

雖然先前已經推出多款支援網路列印的印表機產品，但對於許多使用者而言，繁雜的設定難免會帶來不少麻煩與困擾，因此Epson稍早宣布在台灣地區結合LINE官方帳號運作模式，讓使用者透過LINE加入「Epson Printer」官方帳號，並且透過Epson Connect註冊帳號登錄家裡的網路印表機，即可將各類文件、相片透過LINE服務串接家中網路印表機列印輸出，讓列印可以變得更簡單。

分享 facebook

除此之外，一般企業用戶也能透過相同方式，讓在外面洽談業務的工作人員或是委外工作伙伴，可以透過LINE官方帳號將文件傳遞至公司內的網路印表機輸出。同時，「Epson Printer」官方帳號也提供可將文件存放72小時的服務，藉此因應網路印表機可能缺紙，或是墨水不足導致無法列印輸出情況，一旦網路印表機排除故障問題，即可立即恢復列印工作。

而藉由安裝Epson iPrint app，即可讓升級iOS 12版本的iPhone裝置可藉由Siri捷徑聲控列印，另外也能透過Epson Creative Print app串接Instagram、Facebook及行動裝置存放照片，並且能進行相片拼貼列印，或是輸出自製賀卡及個人紙品列印，甚至將彩色相片轉換成著色本。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》