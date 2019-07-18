榮耀認為電視的「下一代產品」為智慧螢幕，預計今年8月正式推出新品

先前申請註冊包含「榮耀智慧大屏」、「榮耀智屏」、「榮耀智慧屏」、「榮耀 Vision」在內商標名稱之後，榮耀稍早於中國舉辦溝通活動，並且宣布即將推出電視的「下一代產品」：智慧螢幕，同時預告將在今年8月正式推出此項產品類別新品。

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依照榮耀總裁趙明表示，榮耀不會做傳統電視產品，而是會以打破常規想法改革，因此將以手機製作經驗打造智慧螢幕，並且讓此智慧螢幕成為全新產品類別。

不過，榮耀在此次活動上並未實際展示預計推出新品，僅預告將會在今年8月正式推出。另外則是強調此項產品將是電視的未來，並且呼應手機成為個人中心的想法，計畫讓此項產品成為家庭情感中心，同時藉由智慧互聯核心串接全場景應用情境，例如成為家庭影音娛樂中心、資訊共享中心、控制管理中心，或是多組設備連接互動中心，更可將家人重新拉回客廳，讓注意力重新回到大尺寸螢幕上的「歡聚」。

但以榮耀目前公布資訊來看，其實有點難以想像此款智慧螢幕將如何帶來突破性的改變，類似想法先前已經由小米在內品牌提出，就連Qualcomm、Intel、微軟、三星、Sony、LG在內廠商針對電視產品的未來想像，都曾提出電視是家中生活中樞的概念，並且將電視視為家庭資訊整合中心。

因此榮耀將如何改變電視使用體驗，同時如何將手機使用經驗融合在電視產品內，其實也頗令人好奇。

從先前市場傳聞來看，榮耀預計推行電視產品，不外乎將整合網路連接功能，並且加入數位助理等人工智慧技術應用，甚至有可能成為第一款結合5G連網功能的電視產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》