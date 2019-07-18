親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

兩輛賓士變一船煤礦 金正恩瞞天過海戲耍五國

LINE桌機版傳登入異常 官方回應這樣說

榮耀認為電視的「下一代產品」為智慧螢幕，預計今年8月正式推出新品

2019-07-18 10:07楊又肇

先前申請註冊包含「榮耀智慧大屏」、「榮耀智屏」、「榮耀智慧屏」、「榮耀 Vision」在內商標名稱之後，榮耀稍早於中國舉辦溝通活動，並且宣布即將推出電視的「下一代產品」：智慧螢幕，同時預告將在今年8月正式推出此項產品類別新品。

分享

依照榮耀總裁趙明表示，榮耀不會做傳統電視產品，而是會以打破常規想法改革，因此將以手機製作經驗打造智慧螢幕，並且讓此智慧螢幕成為全新產品類別。

不過，榮耀在此次活動上並未實際展示預計推出新品，僅預告將會在今年8月正式推出。另外則是強調此項產品將是電視的未來，並且呼應手機成為個人中心的想法，計畫讓此項產品成為家庭情感中心，同時藉由智慧互聯核心串接全場景應用情境，例如成為家庭影音娛樂中心、資訊共享中心、控制管理中心，或是多組設備連接互動中心，更可將家人重新拉回客廳，讓注意力重新回到大尺寸螢幕上的「歡聚」。

但以榮耀目前公布資訊來看，其實有點難以想像此款智慧螢幕將如何帶來突破性的改變，類似想法先前已經由小米在內品牌提出，就連Qualcomm、Intel、微軟、三星、Sony、LG在內廠商針對電視產品的未來想像，都曾提出電視是家中生活中樞的概念，並且將電視視為家庭資訊整合中心。

因此榮耀將如何改變電視使用體驗，同時如何將手機使用經驗融合在電視產品內，其實也頗令人好奇。

從先前市場傳聞來看，榮耀預計推行電視產品，不外乎將整合網路連接功能，並且加入數位助理人工智慧技術應用，甚至有可能成為第一款結合5G連網功能的電視產品。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

螢幕小米人工智慧數位助理

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

羅技舊款Unifying無線產品爆漏洞 疑遭駭客安裝惡意軟體

2019-07-17 22:21

Intel以64組Loihi處理器建構800萬組類神經元 模仿人腦運作

2019-07-18 10:07

Epson結合LINE官方帳號應用，讓網路印表機操作變得更簡單

2019-07-18 10:06

Intel推動Creator PC設計 針對內容創作者打造全新產品類別

2019-07-18 10:06

Sony揭曉6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV，最高可記錄2億4000萬像素影像

2019-07-18 10:05

聯發科將於月底推出針對遊戲打造的Helio G90處理器

2019-07-18 10:05

Arm將更多處理器架構設計納入免預付授權費用計畫，但高階架構仍除外

2019-07-18 10:04

新北、高雄都能查！ Google地圖推共享單車即時查詢功能

2019-07-17 14:54

Google地圖查共享單車 台灣成亞洲首發國家

2019-07-17 14:33

光華商場11周年優惠活動周末開跑 抽5萬元筆電

2019-07-17 11:39

傳Amazon正開發新產品「高階音響」和「Vesta」機器人

2019-07-16 22:48

iFixit拆解2019年13吋MacBook Pro 電池容量增但SSD無法自行更換

2019-07-16 22:44

亞馬遜傳打造音質更好的Echo智慧喇叭，可能投入家用機器人研發

2019-07-16 12:08

三星註冊擴增實境眼鏡裝置專利，有可能與蘋果競爭

2019-07-16 12:08

夏日追劇瘋！愛奇藝新戶每月90元 亞太用戶加碼送Gt TV

2019-07-15 21:58

第七代iPod touch台灣正式開賣了！6490元起

2019-07-15 16:24

Sony揭曉價格相對親民的Tough SF-M系列強固記憶卡、支援100W PD供電的USB-C Hub

2019-07-15 13:01

夏日電玩展Acer Day熱鬧開跑 話題電競筆電讓你輕鬆成A咖

2019-07-14 17:11

LINE MUSIC來了！ 台灣四大音樂串流服務選哪個好？

2019-07-14 16:04

疑似Galaxy Watch Active 2官方宣傳圖像曝光，仍鎖定健康應用

2019-07-14 06:55

華為計畫以榮耀品牌推出首款智慧電視產品

2019-07-14 06:55

Sigma fp成為史上最小、可交換鏡頭的135全片幅機種

2019-07-14 06:54

以Panasonic FZ-1000 II為基礎，徠卡揭曉旅遊機種V-Lux 5

2019-07-14 06:54

遠端升溫？史上第一款藍牙電棒燙 其實很危險！

2019-07-13 17:33

Google代號「Atlas」的新款筆電外觀曝光 搭載極窄邊框螢幕設計

2019-07-13 11:00

Apple Watch對講機發現漏洞 可能遭他人竊聽iPhone對話內容

2019-07-13 10:57

Acer Day週五花博登場 一日店長HowHow邀你搶先過情人節

2019-07-11 17:07

結合相片列印功能、隨印隨拍 Canon在台揭曉iNSPiC系列拍立得相機

2019-07-11 15:33

Canon針對影音創作需求推出新款相機PowerShot G5 X Mark II、G7 X Mark III

2019-07-11 08:33

VAIO接續推出具完整連接埠規格的小尺寸筆電 12.5吋機種僅888公克

2019-07-11 08:29

讓對話更清晰 羅技在新款G PRO系列電競耳機加入Blue Microphones技術

2019-07-11 08:29

Apple開學促銷活動今開跑 新MacBook Air升級又降價

2019-07-10 13:36

「家的新聲」 蘋果智慧喇叭HomePod終於確定登台

2019-07-10 11:58

蘋果開始在MacBook Pro全面採用Touch Bar設計 12吋MacBook退離市場

2019-07-10 11:54

燦坤全民購物節4K電視狂降2萬 百款優惠今起線上搶先購

2019-07-09 17:17

Sony超人氣降噪耳機推新款 時尚真無線設計太美了！

2019-07-09 16:11

蘋果再次申請AirPower名稱專利，有可能恢復推出無線充電板配件？

2019-07-08 10:51

NVIDIA強調下一款GPU依然會由台積電生產，但也與三星維持合作

2019-07-08 10:51

OPPO申請註冊「Enco」產品專利名稱

2019-07-08 10:51
看更多

熱門文章

最新流行！app免費功能一秒變老 連嬰兒都變「阿嬤」

2019-07-17 18:12

LINE桌機版傳登入異常 官方查證中

2019-07-18 09:54

羅技舊款Unifying無線產品爆漏洞 疑遭駭客安裝惡意軟體

2019-07-17 22:21

Windows 7所有技術支援將於半年後結束，微軟呼籲儘快升級Windows 10

2019-07-17 13:59

馬斯克又一創舉！盼「人腦接電腦」緩解帕金森氏症

2019-07-17 17:30

Google地圖查共享單車 台灣成亞洲首發國家

2019-07-17 14:33

光華商場11周年優惠活動周末開跑 抽5萬元筆電

2019-07-17 11:39

新北、高雄都能查！ Google地圖推共享單車即時查詢功能

2019-07-17 14:54

全球智慧機銷售估減2.5％ 恐創史上最大衰退紀錄

2019-07-18 09:58

強調不綁約、帳單透明化的無框行動，真正目標是以電信平台改變線上服務生態

2019-07-17 13:59

深耕歐洲市場 OPPO發表巴薩限量機

2019-07-17 15:34

任天堂宣布推出電池續航提昇的小改款Nintendo Switch

2019-07-18 10:15

小米A3正式揭曉 基本上就是小米CC9e海外銷售版本

2019-07-18 10:08

新版Windows 10將允許隨時喚醒Cortana以外的第三方數位助理服務

2019-07-18 10:15

萬能科大雄獅隊 榮獲 LSC英雄聯盟校園聯賽亞軍

2019-07-17 15:59

三星攜手韓國電信、銀行業者打造區塊鏈網路，推動全新行動網路服務應用

2019-07-17 13:59

博通後續調降金額，導致收購賽門鐵克事宜以失敗告終

2019-07-17 13:59

Sony揭曉6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV，最高可記錄2億4000萬像素影像

2019-07-18 10:05

榮耀認為電視的「下一代產品」為智慧螢幕，預計今年8月正式推出新品

2019-07-18 10:07

Intel以64組Loihi處理器建構800萬組類神經元 模仿人腦運作

2019-07-18 10:07

滴滴出行正式加入第三方預約乘車服務 首波與廣汽、東風、一汽在內業者合作

2019-07-17 13:59

解除監管機構擔憂以前，Facebook不會貿然推出Libra數位貨幣服務

2019-07-17 13:59

要價近22萬元！小米在印度市場推出限量20台的純金背蓋限定版紅米K20 Pro

2019-07-18 10:06

聯發科將於月底推出針對遊戲打造的Helio G90處理器

2019-07-18 10:05

Google Maps正式加入共享單車站點顯示功能 還能顯示可租賃車輛與歸還車位數量

2019-07-18 10:05

Arm將更多處理器架構設計納入免預付授權費用計畫，但高階架構仍除外

2019-07-18 10:04

蘋果預覽59種全新表情符號 今年秋季推出

2019-07-17 22:30

Epson結合LINE官方帳號應用，讓網路印表機操作變得更簡單

2019-07-18 10:06

Intel推動Creator PC設計 針對內容創作者打造全新產品類別

2019-07-18 10:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top