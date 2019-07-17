羅技舊款Unifying無線產品爆漏洞 疑遭駭客安裝惡意軟體

這些漏洞實際上也不只存在於羅技的鍵鼠產品，MouseJack也影響了來自DELL、HP，Lenovo 和微軟的設備。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook 2016 年羅技的無線鍵盤、無線滑鼠，甚至無線簡報器產品，遭爆出MouseJack重大安全性漏洞，有心駭客得以透過數行代碼，找出周遭的羅技Unifying無線接收器，接著對安裝該接收器的電腦，植入惡意軟體甚至清除磁碟上的內容。

當羅技在 2016 年遭爆 MouseJack 漏洞後，官方也立即發布了相關更新，本以為風暴就此平息，沒想到於三年後的現在，安全研究人員Marcus Mengs發現，羅技的Unifying接收器，現在依然容易遭到各種新發現的駭客手段進行攻擊。

這些在羅技Unifying接收器上的新發現的漏洞，已經被編號為 CVE-2019-13052、CVE-2019-13053、CVE-2019-13054 與 CVE-2019-13055，而羅技預計於八月時釋出更新，修補後兩個漏洞，但前兩個漏洞因會影響產品效能，且攻擊手段有一定難度，所以將放棄修正。

這些在羅技Unifying接收器上的新發現的漏洞，已經被編號為 CVE-2019-13052、CVE-2019-13053、CVE-2019-13054 與 CVE-2019-13055。 圖擷自 T客邦 分享 facebook

更值得消費者們注意的是，擁有上述漏洞的產品，目前依然於市面上進行銷售，而且自 2016 年爆出MouseJack安全性問題後，羅技並沒有實質召回任何擁有漏洞的產品，僅釋出了部分更新。

雖然羅技聲稱，不召回產品是評估了企業和消費者風險後所下的決定，但羅技也曾指出，他們會「逐步修復」這些漏洞，但很顯然成效不彰。

只不過，這些漏洞實際上也不只存在於羅技的鍵鼠產品，MouseJack也影響了來自 DELL、HP，Lenovo 和微軟的設備，可能原因是這些裝置的無線接收器，同樣採用了來自Nordic和德州儀器所開發的晶片，由於羅技允許使用者更新其 Unifying 接收器上的韌體，因此羅技的產品相對之下反倒更為安全。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》