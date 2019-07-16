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傳Amazon正開發新產品「高階音響」和「Vesta」機器人

2019-07-16 22:48三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：TechRadar
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雖然說 Apple HomePod 即將在台灣開賣，但卻不是市佔率最高的智慧喇叭，在全球市佔率最高的智慧喇叭是由 Amazon 亞馬遜 Echo。根據國外媒體報導， Amazon 旗下 Lab126 研發部門正在研發新版的智慧喇叭，新一代的智慧喇叭不再只注重 Alexa 語音助理，而是將會具有更出色的音質表現。除了智慧喇叭之外，Amazon 亞馬遜還在秘密研發「Vesta」機器人，可以讓主人們隨 Call 隨到。

圖片及資料來源：TechRadar
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Amazon Echo 智慧喇叭因為售價便宜吸引許多人使用，但若說到音質又敵不過 Apple HomePod 和 Google Home，為了搶回被 Google 蠶食的市佔率，Amazon 研發新款的智慧喇叭，不僅外型會比原本的 Echo 更大之外，還能容納四個高頻揚聲器，支援 Amazon Music Unlimited 服務，讓 Echo 。

此外，Bloomberg 彭博社還報導 Amazon 正暗中開發一款代號「Vesta」的家用機器人，為了開發 Vesta 機器人，Amazon 找了不少工程師進行研發，預計在 2019 年推出，但據報導 Vesta 機器人還沒準備好大規模生產。

Bloomberg 彭博社透露 Vesta 機器人高度大約到腰際，具有機器視覺導航功能可以四處走動，至於它的用途卻是個謎題，只能等 Amazon 公布才能揭曉了。

圖片及資料來源：TechRadar

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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