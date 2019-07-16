iFixit拆解2019年13吋MacBook Pro 電池容量增但SSD無法自行更換

圖片及資料來源：iFixit 分享 facebook

Apple日前推出2019年入門版13吋MacBook Pro，這台筆電已經美國等多個國家市場推出，只是台灣還沒上市。隨著新機上市，知名維修公司 iFixit 公開這台筆電的拆機報告，新版的 MacBook Pro 外型基本上和舊款相同，最明顯的區別就是 2019 入門款 MacBook Pro 具有兩個 Thunderbolt 連接埠，還有 Touch Bar 觸控列，同時這次拆機也確認了新一代 13 吋 MacBook Pro 的電池容量雖然有增加，但是 SSD 固態硬碟無法自行改裝增加。

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2019年 13 吋 MacBook Pro 雖然沒什麼大變化，但型號改為 A2159 和 EMC 3301，機身除了有兩個 Thunderbolt 連接埠之外，另一側還新增了 3.5mm 耳機孔，讓我們可以使用有線耳機聽聲音。

機身組裝使用的螺絲是 Apple 常用的 pentalobe 五星螺絲，底部由 10 顆螺絲固定。

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入門款 MacBook Pro 新增的不只有連接埠，電池容量也有略微提升，從原本的 54.5 Wh 增加到 58.2 Wh，iFixit 認為電池容量增加很可能是為了因應新增的 Touch Bar、Touch ID 感應器以及 Apple T2 處理器，藉此讓這款 MacBook Pro 的續航力仍可以達到 10 個小時。

可惜的是電池牢固地黏著在機殼上，這也導致維修時更加麻煩。

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不僅電池更換不容易更換，iFixit 也發現新款 MacBook Pro 的 SSD 固態硬碟被焊接在主機板上，這代表它無法自行改裝，就連 RAM 記憶體也是使用焊接黏著。雖然說 SSD、RAM 無法自行升級，但新款 MacBook Pro 揚聲器是透過螺絲固定，不是用黏著劑，而 Thunderbolt 連接埠和耳機孔都是模組化設計，有問題時還能更換部分零件。

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iFixit 整體拆機分數出爐，在滿分 10 分裡， 2019 13吋 MacBook Pro 獲得 2 分評價，而且最可惜的是 RAM 記憶體、SSD 固態硬碟都是採用焊接設計無法改裝，所以當要選購這款 MacBook Pro 前，建議一開始就要想好自己需要的 RAM 記憶體、SSD 固態硬碟。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》