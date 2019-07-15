第七代iPod touch台灣正式開賣了！6490元起

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在今年WWDC前無預警上架的第七代iPod touch，讓更新無聲無息快四年的iOS重出江湖，而在今日也終於在台灣官網開賣。

第七代iPod touch與過去iPod系列一樣多彩繽紛共有六色，仍然具有Home鍵，用上和iPhone7同等級的A10Fusion處理晶片，支援目前所有App與網路使需求。首度加入AR體驗，也強調可使用Apple Arcade遊戲服務。

在規格方面，搭載4吋Retina螢幕，解析度1136 x 640。主鏡頭為800萬畫素、前置鏡頭則為120萬畫素。系統將直接預載iOS 12，也能升級至即將登場的iOS 13。

雖然有用戶認為規格與蘋果旗下裝置相比低，但是以入門款iOS13裝置來看，的確可以打人更年輕的族群，對 App 服務生態系也是利多，開發者有機會擴大受眾市場。

第七代iPod Touch顏色有粉色、銀、太空灰、金色、藍色、捐助愛滋病的(PRODUCT)RED 共六色，32GB售 6,490 元，128GB售10,090元，本次新推出的256GB 版本，售價13,690元。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》