Sony揭曉價格相對親民的Tough SF-M系列強固記憶卡、支援100W PD供電的USB-C Hub

去年宣布推出Tough SF-G系列強固SD記憶卡，並且在後續推行CFexpress Type-B格式版本之後，Sony稍早再次宣布推出相對平價的Tough SF-M系列強固記憶卡，同樣以SD形式打造，另外也推出非強固形式設計的高速SD記憶卡，並且同步推出支援100W PD供電、整合USB-A、USB-C、SD讀卡機、HDMI輸出功能的USB-C Hub (MRW-S3)。

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相比先前售價相對較高的Tough SF-G系列強固SD記憶卡，此次推出的Tough SF-M系列採相對平實的存取效能表現，分別可達277MBps讀取速度與150MBps寫入速度，雖然比Tough SF-G系列在讀取速度略慢，而寫入速度則幾乎降至一半左右，但依然可對應多數使用需求，並且藉由與SF-G系列相同的強固封裝設計，讓一般使用過程也能確保記憶卡不會因為外力擠壓、泡水等情況造成損壞。

另外，Sony也公布定位入門的SF-E系列SD記憶卡，讀取速度與SF-M系列同為277MBps，但寫入速度調整至120MBps，同時不具備強度封裝設計。

而配合高速記憶卡使用需求，以及目前主流筆電均採用USB-C連接埠設計，Sony也推出新款整合讀卡機、HDMI輸出，以及USB擴充功能的USB-C Hub，同時連接線更採用可拆換設計，不僅方便使用者收納，同時也能將雙USB-C頭設計的連接線應用在其他用途，例如將相機與筆電連接。

此款USB-C Hub分別整合UHS-II規格的SD讀卡槽、HDMI輸出、USB-A形式設計的USB 3.1 Gen.2，以及支援USB PD 100W供電USB-C連接埠，主要針對專業設計人士打造，同時也能藉由燈號判斷供電是否正常。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》