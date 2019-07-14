華為計畫以榮耀品牌推出首款智慧電視產品

雖然先前華為表示不會推行電視產品，但有不少消息認為華為電視產品已經準備推出。而從稍早消息顯示，華為電視產品顯然將會以榮耀品牌形式推出。

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依照中國商標局網站公布文件，顯示華為已經申請註冊包含「榮耀智慧大屏」、「榮耀智屏」、「榮耀智慧屏」、「榮耀 Vision」在內商標名稱，顯示華為將以榮耀品牌名稱推出大尺寸螢幕設計的電視產品，並且具備連網等應用功能。

不過，目前仍無法確認華為預計採用哪種名稱作為產品實際名稱，同時也尚未有具體關於華為電視產品細節。

而榮耀稍早也說明將在7月15日舉辦新品發表活動，其中又以圓規畫出矩形邊框，意味將打破常規，或許代表以榮耀品牌推行的電視產品將會帶來不同使用體驗。

包含小米、樂視在內中國電視品牌，過去幾年逐漸將手機應用想法套入電視產品設計，藉此改變傳統電視使用模式，同時也藉由電視與手機連動的使用體驗創造全新市場商業模式，例如使用者能藉由手機app快速與電視播放節目互動，或是更簡單地透過手機付費購買觀看內容、訂購與明星同款使用商品等，幾乎更快速地超越三星、Sony在內電視品牌改變傳統電視觀看體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》