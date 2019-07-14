疑似Galaxy Watch Active 2官方宣傳圖像曝光，仍鎖定健康應用

Android Headlines網站稍早釋出疑似三星即將揭曉的Galaxy Watch Active 2官方宣傳圖像，其中依然未搭載過往智慧錶款採用的轉環控制介面，但整體上更貼近一般時尚錶款。

[caption id="attachment_106034" align="aligncenter" width="1024"] (圖／擷自Android Headlines網站)[/caption]

除此黑色之外，Galaxy Watch Active 2也可能同步推出金色與銀色款式，而此次釋出圖像中的皮革錶帶，有可能不會成為預設搭配錶帶款式，而會以橡膠材質設計呈現，藉此呼應Galaxy Watch Active 2仍鎖定健康應用為主的定位。

相比去年推出的Galaxy Watch Active，整體外型可能沒有太大改變，但Galaxy Watch Active 2預期會加入心電圖繪製、心律異常警報，以及跌倒偵測功能，另外預期在錶面設計也會有所不同。

另外，Galaxy Watch Active 2預期也會提供一般Wi-Fi連接版本，以及可藉由eSIM獨立連網版本，至於錶面也可能區分40mm與44mm兩種規格。

至於是否同步揭曉新款Galaxy Watch 2，目前則尚未有具體消息。

而三星預計在美國東岸時間8月7日下午4點舉辦的Unpacked活動中，重點依然是即將揭曉的Galaxy Note 10，目前也已經有不少消息曝光，其中包含採用視訊鏡頭開孔位於螢幕上方中央位置的設計，以及背面相機模組位置更換至背面左上角，並且採用三鏡頭模組與直向排列設計，預期將同樣區分Qualcomm Snapdragon 855及三星Exynos 9820兩種處理器規格，至於新款S Pen應用功能依然會是此款手機主要特色。

預計推出的Galalxy Note 10也同樣將加入漸變色彩設計 (圖／擷自Twitter頁面) 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》