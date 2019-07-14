Sigma fp成為史上最小、可交換鏡頭的135全片幅機種

去年與Panasonic、徠卡結盟成立L-Mount接環聯盟之後，Sigma稍早宣布第一款採L-Mount接環設計的鏡頭可交換相機「Sigma fp」，並且標榜成為史上最小、可交換鏡頭的135全片幅機種。

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規格方面，Sigma fp採用2460萬畫素、全片幅規格的背照式CMOS感光元件，並且搭配49點對比式對焦系統、支援眼部對焦，機身則搭載3.15吋、210萬點的TFT LCD螢幕，更支援防塵防滴，整體重量僅有370公克 (不含鏡頭與電池)。

而快門最高可對應1/8000s、最高每秒18張連拍，感光值範圍介於ISO 100-25600，並且可擴展至ISO 6-102400，另外也對應全電子快門進行靜音拍攝與HDR拍攝，同時支援4K 24fps動態錄影功能，更可外接麥克風收音，本身則可透過USB 3.1連接埠充電、傳輸檔案。

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在拍攝模式部分，更區分Still模式與Cine模式，讓使用者能以更平緩的變焦方式拍攝影像，而鏡頭方面除了對應14款L-Mount接環鏡頭，更可透過轉接方式對應Sigma現有29種數位單眼鏡頭，以及13種攝影機鏡頭。

除了外接麥克風，Sigma fp也能對應安裝握把、閃光燈支架、LCD接目器等配件，某種程度也是希望能進一步拉攏動態影片拍攝使用需求。

目前Sigma fp尚未公布實際售價與上市時間，預期要等後續揭曉才能確認。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》