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遠端升溫？史上第一款藍牙電棒燙 其實很危險！

2019-07-13 17:33INSIDE

英國髮型設計品牌Glamoriser公司開發出號稱史上第一款能夠利用藍牙連線設定...
英國髮型設計品牌Glamoriser公司開發出號稱史上第一款能夠利用藍牙連線設定溫度以及捲度的離子夾，還能夠在藍牙範圍內支援遠端關閉。 圖／取自Glamoriser官網影片
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英國髮型設計品牌Glamoriser公司開發出號稱史上第一款能夠利用藍牙連線設定溫度以及捲度的離子夾，還能夠在藍牙範圍內支援遠端關閉。聽起來似乎沒什麼問題，因為這就是開發藍牙產品的要素。但安全研究單位Pen Test Partners可不這麼認為。

Pen Test Partners的安全研究人員購買了一對藍牙離子夾並進行了測試，他們發現在藍牙連結範圍內是非常容易遠端控制消費者的離子夾。研究人員證明，他們能夠透過藍牙發送多個命令，如設備的溫度下限及上限（50°C 至 235°C）以及關機時間。由於離子夾沒有連結認證的機制，導致任何人都能夠透過藍牙來操控這個離子夾。

「由於在連結手機時不用與藍牙建立配對或綁定，因此在應用範圍內的任何人都可以控制離子夾，」安全研究人員斯圖爾特甘迺迪（Stuart Kennedy）在研究單位部落格文章中表示。

可能很多人這時候有個疑問，誰會想要沒事去駭別人的電棒燙？但其實這是個安全的疑慮，任何使用者都能夠在範圍內遠端控制一個能夠在20分鐘內上升至235°C的產品，不論這個產品是不是正在使用中。

若剛好使用者正在使用，很有可能直接被燙傷。若使用者插著電等待熱機時，遭到不明用戶惡意連結，將很有可能演變成一起遠端縱火案件。

根據統計，英國多達65萬起房屋內的火災是由電棒燙和未拔插頭的捲髮器所引起。在大部分情況下，這些加熱設備可能需要超過半小時才能降溫至安全範圍。英國的消防部門呼籲使用者在使用完後務必直接拔掉插頭才能避免憾事發生。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國髮型藍牙

INSIDE

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