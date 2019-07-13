Apple Watch對講機發現漏洞 可能遭他人竊聽iPhone對話內容

根據Techcrunch網站報導指稱，從watchOS 5.0開始加入提供使用的對講機功能 (Walkie Talkie)，可能因為漏洞問題導致他人竊聽iPhone對話內容，蘋果在後續也立即先將Apple Watch上的對講機功能關閉，並且表明投入修復作業。

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依照Techcrunch網站報導說法，由於漏洞影響關係，使得有心人士可在未經同意之下，藉此竊聽與Apple Watch配對的iPhone對話內容。

蘋果在後續證實此項漏洞問題，並且快速決定先關閉Apple Watch的對講機功能，避免造成更多影響，同時也聲明此項漏洞必須在滿足特定條件與操作流程才可能產生作用，並且強調目前並未有用戶因此項漏洞影響個人隱私。

目前使用者依然可在Apple Watch上看見對講機app，但通話功能已經暫時被蘋果關閉。

在此之前，蘋果也曾發生FaceTime群組通話功能漏洞問題，導致通話在尚未被接通之前，就可讓撥話者聽見受話端的聲音及影像，而稍早也因為第三方app「Zoom」會在用戶未同意情況下將使用者加入視訊通話，使得蘋果後續緊急更新macOS作業系統，並且移除Zoom鎖使用網頁伺服器元件，避免產生更大問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》